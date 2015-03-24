更新版 1-《中国债市每日综述》逆回购降价及PMI走低难改现券弱势，股市吸金仍施压

* 现券二级收益率先下后上，终较上日小涨

* 国开五期新债结果除一年期低于预期外亦均走高

* 股市上涨继续施压债市，机构配置债券动力不强

* 资金供给整体平衡惟隔夜品种略显紧俏 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月24日 - 中国银行间市场现券收益率周二小涨，IRS则小幅走低。交易人士表示，央行继续调降回购利率，同时今日汇丰PMI初值走低一度令现券收益率应声回落，但国开一级新债显示机构配置需求仍弱，且股市上涨继续施压债市，收益率逐步掉头走升，市场情绪仍未有明显改观。

他们并称，现券前期对宽松预期等利好渗透过多，在股市等权益类资产吸引力步步增强的背景下，机构配置债券动力不强，短期若无明显刺激政策，现券或难脱离疲弱走势。

“(逆回购利率）还有影响的，(收益率)一波下，后来出货的太多，又上了。”北京一银行交易员表示，还有就是一级新债需求太弱，可能是在大类资产配置上，银行、保险、基金等主力机构对政策金融债减少配置，同时也与这一波市场调整还未结束有关。

国开行上午招标的五期固息增发债，除一年期低于预测均值外，其余四期均高于此前预测均值。五期债中标收益率依次为3.6563%、3.8462%、3.9569%、4.1099%及3.9622%。

上海一交易员认为，现券从去年带到今年的交易户仓位不轻，靠着宽松政策预期支撑，收益率快速下来了一波，结果预期兑现以后却没有配置盘进场，后继乏力；同时近期股市吸引力增强令现券再承压。

“只要能做股票，基金和券商基本就没什么动力买债了，而且市场收益率对政策预期透支比较多了，没有太大的下行空间，(收益率曲线)有点熊陡的迹象，”他称。

中国股市沪综指周二小幅收涨再创七年新高，并为连续第十日上涨，盘中一度冲破3,700点整数关口。成交额创出三个半月新高。

受新订单和就业分项指数下滑的拖累，在上个月小幅反弹至50关口上方后，汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。制造业活动持续低迷，未来货币和财政政策料均将偏向积极以支持经济增长。

10年期国开行活跃券150205券最新收益率报价 在3.9450%，上日尾盘为3.9000%。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报97.94元人民币，较上日结算价跌0.02%。10年期国债主力合约T1509 收报96.92元人民币，较上日结算价跌0.04%。

**供给整体平衡惟隔夜资金略显紧俏**

银行间市场周二主要回购利率随开盘价格继续走低。交易员表示，季末渐行渐近，进一步推升场内隔夜资金需求，但大行供给尚可，流动性整体仍较平衡；公开市场逆回购利率再度调降，但由于操作规模依旧有限对资金面影响不大。

他们并称，目前机构预期尚平稳，对明日例行缴准及季末等扰动担心亦有限；不过央行调降资金成本稳步走低的意图明显，未来资金价格虽有望平稳下行，但若数量宽松力度不够，整体效果恐难一时奏效。

“这两天就是隔夜有点紧，其实资金不算紧，小伙伴们都不费劲平头寸。”华南一银行交易员称，“接下来应该也不会紧，基调要的还是稳健。”

上海一银行交易员认为，隔夜资金利率近日跌幅有限，不知是否接近央行的价格调控底线，而今日逆回购操作量作用不大，价格调整信号明显， 接下来还需要继续观察资金价格的回落幅度如何。

央行公开市场今日进行200亿元人民币逆回购操作，期限为七天，中标利率则再次调降10bp至3.55%，业内人士认为，春节后央行三次下调逆回购利率，借此引导资金成本下行意图愈加明显，惟实效可能尚需量的配合，或流动性出现实质改善。

华北一银行交易员则认为，目前资金价格和公开市场逆回购利率有所偏离，未来公开市场利率再调整的空间或受限，短期资金价格回落还是更多依赖开盘价格引导。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,284.68亿元，较上日的12,416.4亿元增加；其中，隔夜品种成交10,982.72亿元，上日为10,597.58亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:47 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1986 3.1992 -0.06 10,982.72

七天 3.9580 4.0288 -7.08 1604.97

14天 4.3140 4.3795 -6.55 554.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0300 1.5400 -51.00 37.04

七天 2.2000 2.5000 -30.00 2.59

14天 2.8100 3.1400 -33.00 0.27

其中:隔夜 3.3000 3.3000 +0.00 --

七天 4.0000 4.1300 -13.00 --

14天 4.3795 4.3800 -0.05 --

Shibor

其中:隔夜 3.2180 3.2170 +0.10 --

七天 4.0330 4.1430 -11.00 --

三个月 4.8980 4.8990 -0.10 --