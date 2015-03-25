台湾货币市场：3月25日及本提存期资金预期变化一览表

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透台北3月25日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,280.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --发行"财104-4期"国库券，预估金额350亿台币，天期91天期。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素: --央行存单到期2兆(万亿)2,846.1亿台币 : 03/26 3,110.50亿台币 03/27 41.00亿台币 03/30 6,789.80亿台币 03/31 1,874.50亿台币 04/01 4,654.50亿台币 04/02 6,375.80亿台币 --公债还本付息14亿台币 03/31 95甲3期9息 14亿台币 --国库券到期偿还550亿台币 03/26 财103-4期364天国库券到期 250亿台币 03/26 财103-9期91天国库券到期 300亿台币 --月底军公教薪饷拨款 **紧缩因素: *--3/26：摩根士丹利发行五年期宝岛债，金额2亿人民币。 --3/27：发行"104甲6期"公债,预估金额350亿台币,天期五年期,24日标售。 *--3/30：元大银行发行两年期宝岛债，金额2.65亿人民币。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元