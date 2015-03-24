《全球汇市》PMI数据显示欧元区经济回升，美元再度承压

“目前而言，昨天升破1.0940关键阻力之后，欧元/美元下道技术面目标价为1.1070，我们倾向在该处重新出脱。”
美元兑日圆 下跌0.2%至119.50，逼近过去数周波动区间119.29-122.04的波动区间低档。
澳元兑美元 亦短暂下跌，此前一项调查显示中国制造业活动在3月降至11个月低点。
在汇丰公布中国PMI初值之后，澳元立马跌至日低0.7835美元，但之后脱离此一低点，最新报0.7876，日内仅跌0.1%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0982 1.0945 +0.34 -9.22 1.2097
美元/日圆 119.47 119.73 -0.22 -0.18 119.68
欧元/日圆 131.20 131.03 +0.13 -9.37 144.77
美元/瑞郎 0.9602 0.9661 -0.61 -3.41 0.9941
英镑/美元 1.4951 1.4950 +0.01 -3.99 1.5573
美元/加元 1.2485 1.2522 -0.30 +7.46 1.1618
澳元/美元 0.7872 0.7880 -0.10 -3.62 0.8168
新西兰元/美元 0.7656 0.7652 +0.05 -1.81 0.7797
欧元/瑞郎 1.0551 1.0573 -0.21 -12.27 1.2026
欧元/英镑 0.7343 0.7310 +0.45 -5.31 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3173 9.3025 +0.16 -1.60 9.4688
美元/挪威克朗 7.8590 7.8870 -0.36 +5.18 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译/审校 孙茉莉/蔡美珍/龚芳/张明钧/李春喜/高琦)