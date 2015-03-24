更新版 1-中港股业绩：农行不良贷款率超行业平均，经济新常态下2-3%较正常

* 农行未来仍有不良贷款压力

* 中型企业不良贷款增幅较大

* 已经做好利率市场化准备

* 已获准在台北、巴西设办事处 (新增更多细节和评论)

路透香港/北京3月24日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 风险管理总监宋先平周二表示，2014年农行不良贷款率高于行业平均水平，未来仍有不良贷款上升压力；但预计明年上半年银行资产质量将企稳。

宋先平在农行2014年业绩发布会上称，银行业不良资产压力已进入“下半场”，今年底制造业和贸易不良率能见顶，随着中国经济企稳，预计银行资产质量6-9个月后，即明年上半年会企稳。

“中国经济新常态下，银行不良率维持在2%左右是个‘很好的结果’，相反过去1%左右显得不太正常，2-3%比较正常。”他认为。

农行年报显示，该行2014年实现净利润1,794.6亿元人民币，同比增长7.9%，低于此前汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利为1,836.25亿元的预测；截至去年末，其不良贷款率为1.54%，差于上年同期的1.22%，拨备覆盖率为286.53%。

中国银监会数据显示，商业银行2014年末不良贷款率为1.29%。

某券商银行业分析师对路透表示，去年农行1.54%的不良率大超预期，市场之前估计是1.34%左右，而且农行核销力度也很大；其中，环渤海地区不良贷款飙升，受累于几个大企业出问题，受累比较大。

宋先平指出，去年农行不良贷款增长比较多，中型企业不良贷款增幅较大，而大企业方面，如中钢集团去年发生50亿不良资产、四川的一家企业亦产生近30亿的不良；该行去年一年核销291亿不良贷款，包括向四大资产公司打包转让260亿元，不良回收率达47%。

该行年报称，报告期末，其公司类不良贷款余额1,030.72亿元，不良贷款率2%，较上年末上升0.49个百分点；不良贷款地域分布上，呈现从长三角和珠三角地区向环渤海和中西部地区蔓延的态势，去年环渤海地区不良率达1.93%，较上年末上升0.6个百分点。

对于农行不良贷款上升较快，招商证券银行业分析师邹添杰认为，该行3个月以上逾期贷款的比例有所下降，可能是部分确认到了不良贷款当中，并加大清收。

**定价能力是优势**

农行副行长楼文龙表示，对于利率市场化，农行已经做好准备，未来将保持存款合理增长并控制成本，保持优势存款，采取差异化定价策略；在贷款端，去年新累计贷款中15%左右已经为市场化定价。

该行年报显示，去年农行净利息收益率为2.92%，上年为2.79%；其实现净利息收入4,298.91亿元，较上年增长14.27%，占农行营业收入的82.02%，高于去年的80%，而该行手续费佣金收入同比下降3.7%。

农行财务总监张克秋指出，该行非息收入占比明显下降，因去年8月价格新规，农行当年后四个月减少客户结算收入20多亿元，三农小企业等减免收费73亿元，加上其他因素，2014年总的非息收入占比下降。

张克秋同时指出，该行代理保险等新兴业务都在稳定增长，电子银行、债券高端投行业务等对非息收入都是增收的。

邹天杰表示，农行存款的付息率相比去年有所下降，这里面也有降息后负债成本重新定价的因素；而非息收入占比下降则是由于去年政府发文等政策对手续费减免造成的影响。

对于净息差的变化，张克秋称，今年银行业业净息差整体呈现下降趋势，而一季度净利收入也处下降水平。

对于资本充足率，行长张云称，农行资本状况正在改善中，调整资产结构减少资本占用，同时，其内源性资本补充能力比较强，加上发行次级债和优先股补充资本金，农行资本充足率目前符合监管。

该行董办主任许多表示，农行资本充足率和核心一级资本充足率比其他大行要低一些， 客观来讲，资本补充还有一定的需求，除坚持内源性补充为主外，探索一些创新型资本工具，如优先股、二级资本工具等，未来公司会积极统筹。

年报称，截至2014年末，农行资本充足率为12.82%，其中，核心一级资本充足率为9.09%。

在海外网点布局上，张云称，目前银监会已批复农行台北代表处和巴西代表处。（完）

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