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货币新闻 | 2015年 3月 26日 星期四 16:34 BJT

中港股业绩：中国工商银行去年净利按年增5%，基本符合预期

(重发以调整标头)

路透北京/香港3月26日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周四公布，去年净利按年增长5%，基本符合市场预期。

该行业绩公告显示，其2014年全年净利为2,758亿元人民币，上年度净利则为2,626亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,783.54亿元。

公告称，该行2014年的净利息收益率为2.66%，上年为2.57%；实现利息净收入4,935亿元，增长11.3%。

公告并显示，去年末工行的核心一级资本充足率为11.92%，资本充足率为14.53%。不良贷款率1.13%，而上年末为0.94%；拨备覆盖率为206.9%。（完）

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(记者 赵红梅；撰写 李铮; 审校 杨淑祯)
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