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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 07:01 BJT

《全球汇市》美元暂时守稳，隔夜上演反弹走势

美国隔夜数据对美元温和利好，尤其是基础通胀率小幅上升，应能进一步巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年内升息的观点。

美国公债收益率下降，部分受两年期公债标售获强劲需求影响。

“鉴于CPI数据说明，通胀可能已于2月见底，短期利率水平也已在上周联储会议过后大幅回落，目前市场对强劲数据的反应会更强烈一些，”法银巴黎银行分析师称。

美国耐久财(耐用品)数据定于今日晚些时候公布。芝加哥联储总裁也将于今日发表讲话。亚洲数据面较为清淡。

澳洲央行将于0300GMT公布半年度的国内银行业健康状况报告。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0910 1.0924 -0.13 -9.81 1.2097

美元/日圆 119.72 119.72 +0.00 +0.03 119.68

欧元/日圆 130.61 130.81 -0.15 -9.79 144.78

美元/瑞郎 0.9588 0.9581 +0.07 -3.55 0.9941

英镑/美元 1.4840 1.4849 -0.06 -4.71 1.5573

美元/加元 1.2500 1.2491 +0.07 +7.59 1.1618

澳元/美元 0.7870 0.7874 -0.05 -3.65 0.8168

新西兰元/美元 0.7629 0.7652 -0.30 -2.15 0.7797

澳元/日圆 94.220 94.290 -0.07 -3.61 97.750

新西兰元/日圆 91.330 91.630 -0.33 -2.12 93.310

英镑/日圆 177.66 177.82 -0.09 -4.68 186.38

澳元/新西兰元 1.0309 1.0286 +0.22 -1.53 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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