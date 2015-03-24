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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 07:27 BJT

金砖国家：3月24日股汇市收盘纵览

路透3月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月24日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.29%或2.87点，报978.25点。

中国股市：沪综指收升再创七年新高，获利回吐压力加大致盘中震荡加剧

中国汇市：欧元上扬促人民币即期收升，汇丰PMI欠佳一度收窄涨幅

香港股市：收跌，中国PMI数据利空打击中资股领跌

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收跌0.78%，报51,506.07点。

　　巴西汇市：雷亚尔上涨，因投资者试图解读央行总裁有关未来汇市干预举措的评论，且标普确认巴西BBB-评等，评级展望稳定。雷亚尔兑美元 收报3.1250/75，周一收报3.1423/53。

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南非股市：小幅收高，跟随海外市场涨势。指标Top-40绩优股指数 收涨0.55%，报46,735点；综合指数 升0.57%，报52,858点。

南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，跟随新兴市场涨势

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印度股市：下挫，创近六周最低收盘位。指标BSE指数 收低0.11%，报28,161.72点；NSE指数 收跌0.09%，报8,542.95点。

印度汇市：卢比兑美元收报62.26/27，上日收报62.2675/2775。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 上涨2.46%，报880.280点；MSCI明晟俄罗斯指数 上升2.75%，报481.18点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨1.79%至57.690卢布；卢布兑欧元 上扬1.99%至63.005卢布。(完) (整理 杜明霞；审校 于春红)
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