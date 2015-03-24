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市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 07:56 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月25日-4月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

3月23日当周

3月25日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 -- 109.2

1100 美国抵押贷款市场指数 3月20日当周 -- 399.3

再融资指数 -- 1,720.3

1230 美国耐久财订单 2月 +0.4% +2.8%

扣除运输的耐久财订单 +0.3% 持平

扣除国防的耐久财订单 -- +2.9%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.3% +0.5%

3月26日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月21日当周 29.0 29.1

四周均值(万人) -- 30.475

续请失业金人数(万人) 3月14日当周 240.3 241.7

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 57.0 57.2

服务业PMI -- 57.1

1500 美国堪萨斯联储综合指数 3月 -- 正1

制造业指数 -- 正5

3月27日(五)

1230 美国企业获利 第四季初值 +1.0% +4.7%

1230 美国实质GDP环比年率 第四季终值 +2.4% +2.2%

GDP最终销售 +2.2% +2.1%

GDP消费支出 -- +4.2%

GDP隐性平减指数 +0.1% +0.1%

核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 -0.4% -0.4%

1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 92.0 91.2

现况指数 103.5 103.0

预期指数 84.0 83.7

3月30日当周

3月30日(一)

1230 美国个人所得(较前月) 2月 +0.3% +0.3%

个人支出(较前月) +0.2% -0.2%

实质个人支出(较前月) -- +0.3%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

PCE物价指数(较前月) -- -0.5%

(较上年同期) -- +0.2%

1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 104.2

成屋待完成销售(较前月) -- +1.7%

3月31日(二)

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 -- +0.3%

1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)1月 -- +0.9%

未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%

房价指数(较上年同期) +4.7% +4.5%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 51.4 45.8

1400 美国消费者信心指数 3月 96.2 96.4

4月1日(三)

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 3月 24.0 21.2

1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 3月 -- 48.7

1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.3

1400 美国建筑支出(较前月) 2月 +0.3% -1.1%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM 3月 52.4 52.9

投入物价分项指数 -- 35.0

就业分项指数 -- 51.4

新订单分项指数 -- 52.5

1730 美国国内汽车销量年率(万辆) 3月 1,675 1,623 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张荻)
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