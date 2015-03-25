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债券 | 2015年 3月 25日 星期三 08:07 BJT

更新版 1-美国经济：圣路易斯联储总裁称，误判利率走势会引起震荡

布拉德长期以来呼吁美联储开始利率正常化进程，但他今年不是联储决策委员会的投票委员。

“零利率不再适合于美国经济，”布拉德在稍早参加一个讨论会时说道。随着今年经济成长率可能超过3%，失业率跌向5%，他认为升息时机已到。

布拉德称，他的立场与过去相比并未更加偏向宽松。美联储剔除政策声明中有关对升息“保持耐心”的措辞，是非常重要的一步，使联储在逐次会议依形势作出改变时有更大的“选择余地”。

布拉德认为，联储官员预测何时升息的“点阵图”发生变化，可能让人产生一点误解，或许他们调整点阵图纯粹是因为不会在当时会议或4月会议上升息。

他还说，欧洲核心国家公债市场的收益率为负“有点让人吃惊”，不过这有助于打压美国利率，因此有利于美国经济，进而有可能推动升息。(完)

(编译 王颖/郑茵 审校 张荻/张若琪)

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