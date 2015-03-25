《中国报摘》--中国证券报3月25日

--保监会公布商业车险改革试点方案，确定黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等六个地区为改革试点地区。

--国家发改委秘书长李朴民表示，要尽快促成重大项目建成达效，调动民间投资的积极性，把各类资本吸引到重点建设中来。