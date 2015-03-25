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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 08:03 BJT

《中国报摘》--中国证券报3月25日

* 头版头条:

--中共中央政治局会议审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。

* 其他:

--保监会公布商业车险改革试点方案，确定黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛等六个地区为改革试点地区。

--国家发改委秘书长李朴民表示，要尽快促成重大项目建成达效，调动民间投资的积极性，把各类资本吸引到重点建设中来。

--中国人寿 2014年实现净利润322.11亿元人民币，同比增长30.1%。

--东方财富 称，香港证监会核准其全资子公司东方财富(香港)，成为宝华世纪证券大股东。

--中国建筑 公告，拟分批向全资子公司中国海外集团增资，增资金额合计不超过240亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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