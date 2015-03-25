《焦点》日本投资者大举布局海外资产，将令日圆承压

国营日本邮政社长上月表示，旗下银行分支将很快检视以债券为主的规模达205万亿日圆(1.7万亿美元)的投资组合，预示投资策略将出现重大调整。

野村的Ikeda认为，过去八个月中，仅是四大养老基金每月就向外国股票和债券投资约1万亿日圆，并预计未来一年将再投资12万亿日圆。

花旗证券驻东京的外汇策略主管高岛修称，愿意增加高风险资产投资的GPIF，可能将再额外购买8万亿日圆外国股票，以及2万亿日圆外国债券。

如果GPIF忠于自身的使命，那么华尔街将从中受益。

高岛修称，“美国市场在(GPIF)股市投资指标中占据了多数份额，而欧元区仅占少部分。”(完)