《焦点》日本投资者大举布局海外资产，将令日圆承压

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
国营日本邮政社长上月表示，旗下银行分支将很快检视以债券为主的规模达205万亿日圆(1.7万亿美元)的投资组合，预示投资策略将出现重大调整。
野村的Ikeda认为，过去八个月中，仅是四大养老基金每月就向外国股票和债券投资约1万亿日圆，并预计未来一年将再投资12万亿日圆。
花旗证券驻东京的外汇策略主管高岛修称，愿意增加高风险资产投资的GPIF，可能将再额外购买8万亿日圆外国股票，以及2万亿日圆外国债券。
如果GPIF忠于自身的使命，那么华尔街将从中受益。
高岛修称，“美国市场在(GPIF)股市投资指标中占据了多数份额，而欧元区仅占少部分。”(完)
(编译 汪红英/秦德兴/于春红; 审校 徐文焰/李爽)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元