路透调查：美国上周原油库存料连续第11周增加，油品库存料下降

路透3月24日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国原油库存料连续 第11周增加，而油品库存可能下降。 八位分析师参与了这次调查。结果显示，上周原油库存料增加510万 桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存报 告发布前进行。 根据EIA的数据，3月13日止当周上周美国原油库存增幅为960万桶， 接近预期的三倍，升至4.585亿桶，俄克拉荷马州库欣的原油库存增至纪 录高位5,440万桶。 根据调查，上周炼厂产能利用率料上升0.4个百分点。前一周为88.1% 。 “炼厂产能利用率可能温和增加，因海湾地区部分炼厂维修带来的影 响，被东海岸炼厂活动料进一步反弹所抵消，”Galena总裁Jim Ritterbu sch表示。 上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少80万桶；汽油库存 可能减少160万桶。 API周二公布，美国最近一周原油库存增加480万桶，汽油库存减少26 0万桶，馏分油库存减少64.1万桶。 EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张涛)