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市场报道 | 2015年 3月 25日 星期三 08:07 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第11周增加，油品库存料下降

路透3月24日 - 周二公布的路透调查显示，上周美国原油库存料连续
第11周增加，而油品库存可能下降。

    八位分析师参与了这次调查。结果显示，上周原油库存料增加510万
桶。这项调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存报
告发布前进行。
     
    根据EIA的数据，3月13日止当周上周美国原油库存增幅为960万桶，
接近预期的三倍，升至4.585亿桶，俄克拉荷马州库欣的原油库存增至纪
录高位5,440万桶。 
    
    根据调查，上周炼厂产能利用率料上升0.4个百分点。前一周为88.1%
。
    
    “炼厂产能利用率可能温和增加，因海湾地区部分炼厂维修带来的影
响，被东海岸炼厂活动料进一步反弹所抵消，”Galena总裁Jim Ritterbu
sch表示。

    上周包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料减少80万桶；汽油库存 
可能减少160万桶。
    
    API周二公布，美国最近一周原油库存增加480万桶，汽油库存减少26
0万桶，馏分油库存减少64.1万桶。
    
    EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)
      
      
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DIS/ACN]
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PEC-CMN]
    产油国官方售价英文原文    

 (编译 李爽  审校 张涛)

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