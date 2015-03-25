美国金融：第一季公司债融资超过4,260亿美元，刷新最高记录--IFR

路透纽约3月24日 - 美国消费电子公司苹果等企业今年迄今已经在美国债券市场出售了创纪录规模的债券。在利率上升之前，企业纷纷抓紧时机改善自己的财务状况。

由于全球市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年加息，投资级和高收益债券发行额均创季度最高纪录。

据IFR数据，截止到周一，今年投资级市场的债券发行规模已达到3,422亿美元，在第一季还剩六个工作日的时候就已创出季度最高纪录。

“此前预计第一季发行量将非常大，但无人想到会有这么大，”加拿大皇家银行信贷策略主管Edward Marrinan表示。

由于投资者在低利率环境里寻求更好的回报，高收益债券发行规模达到838.65亿美元，同样也是其记录新高。

第一季公司债合计发行规模高达4,260亿美元，明显高于预期并令市场人士感到意外，他们中的很多人没有想到新债券的发行如此迅猛。(完)