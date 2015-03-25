中港股业绩：中国人寿去年净利同比增三成，拟发30亿元离岸人民币债

路透上海3月25日 - 中国最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司 周三公布，去年实现净利润322.11亿元人民币，同比增长30.1%；公司并拟在境外发行不超过30亿元的人民币资本补充债务工具。

年报显示，去年该公司实现营收4,457.73亿元，同比增长5.2%；每股收益1.14元。董事会建议每股派发0.40元的末期股息。

中国人寿称，去年公司个险渠道稳定增长，业务结构明显优化；团险渠道效益型业务保持较快增长，保费总体规模保持稳定；银保渠道积极应对监管政策新变化和市场竞争新挑战，加强产品创新，深化渠道合作，在保持一定的业务规模基础上，主动调整业务结构，大力发展期缴业务。

2014年中国人寿的市场份额约为26.1%，继续占据寿险市场主导地位。

在投资组合方面，去年中国人寿加大了权益、其他金融产品和高等级信用债的配置力度；实质性推进境内外市场化委托投资，推动投资风格和投资策略的多元化；稳妥推进海外商业不动产项目投资和公开市场策略试点。

去年末，中国人寿投资资产规模达21,009.54亿元，较上年底增长13.6%，其中权益类投资配置比例由2013年底的8.38%升至11.23%。去年，因息类收入稳定增长，公司净投资收益率为4.71%，上年为4.54%；价差收入和公允价值变动损益大幅上升，资产减值损失明显下降，总投资收益率由上年的4.86%上升至5.36%。

去年末该公司偿付能力充足率为294.48%，较上年的226.22%明显上升，主要因为当期综合收益大幅增加的影响。中国人寿指出，预期今年公司资金基本能够满足保险业务支出以及新的一般性投资项目需求。同时，为推动公司未来发展战略的实施，如有进一步资金需求，公司将结合资本市场情况进行相应的安排。

中国人寿并公告指出，拟在获得股东大会、监管机构批准的前提下，视市场情况，在境外发行不超过30亿元的资本补充债务工具。该等债务工具所募集资金将全部用于补充公司资本以提高偿付能力。

中国人寿A股周二收报37.48元，过去一个月累计下跌2.3%。（完）

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