版本:
中国
债券 | 2015年 3月 25日 星期三 08:45 BJT

欧洲金融：ECB要求希腊银行业者不要增加对本国政府债券的曝险--消息

“这样做符合(欧洲央行)在货币政策方面已作出的决策，”该消息人士说。

发行国库券是希腊新政府仅有的商业融资来源。希腊银行业一直以国库券为抵押品，向欧洲央行融资，直至上月这种债券不再能作为贷款抵押品。

债权人规定希腊政府未偿还国库券的额度不得超过150亿欧元，希腊政府希望提高这一上限，但欧洲央行给予拒绝，称这样做等同于向希腊政府进行货币融资。

“欧洲央行和希腊央行已经明确表示，可能不再接受国库券作为抵押品，”这位消息人士说。

下月希腊政府有24亿欧元国库券需要展期。(完)

(编译 许娜/郑茵 审校 张荻)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐