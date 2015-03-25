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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 08:14 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元兑美元和英镑两个月高位附近

英镑在英国公布疲弱通胀数据后全面下跌，英镑兑澳元 触及两个月低位1.8821澳元，本周已下跌近2%。英镑兑新西兰元则跌至1月中以来最低，下看今年低位1.9234新西兰元。

新西兰元兑美元 报约0.7630，因贸易顺差低于预期。

“我们预期贸易收支的基本趋势未来几个月将会改善，”Westpac资深分析师Michael Gordon表示。

新西兰元首道支撑位在0.7610，之后是0.7590，阻力位在0.7690。(完)

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