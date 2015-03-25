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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 08:13 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月25日-4月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间   国家    规模     发行细节
 3/25         美国             发售两年期浮息债券
 3/25         美国             发售五年期公债
 3/26         美国             发售七年期公债
 3/26         日本             标售两年期公债
 3/26         日本             标售三个月期贴现国库券
 3/26         意大利           标售零息/BTP债券
 3/27         意大利           标售国库券
 3/30         意大利           标售中长期公债
 3/30  1350   法国             标售国库券
 4/1          德国    40亿欧   标售五年期联邦债券
                      元       
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王颖；审校 张若琪)

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