英国经济：外资收购英企速度为八年来最快，因经济向好且英镑走贬

路透伦敦3月24日 - 外国投资者以八年来最快的速度收购英国企业，因英国经济走强及英镑走贬的综合因素，在政局具有不确定性之际仍吸引美国买家。

对于5月7日大选后的政局不稳风险，以及英国未来是否留在欧盟的质疑，投资者似乎都不太担心。汤森路透数据显示，即使不包括和记黄埔 以150亿美元收购O2英国业务，今年迄今英国境内的并购活动已是2007年以来最高。

这一期间内的竞购及已完成交易的总价值为330亿美元，包括买家承担的债务。如果包括和黄收购O2英国业务，那么这个数字将升至480亿美元。

这一反过去七年来的跌势，而且与欧元区及美国境内并购活动下降形成鲜明对比，此外也与大选前并购活动将下降的预期相左。

银行家称，美国投资者因英镑兑美元走软而受到吸引。英镑走疲使英国并购目标对于美国投资者来说变得更加便宜。

摩根大通的欧洲、中东及非洲并购业务联席主管Dirk Albersmeier称，“除去围绕大选的不确定性，英国处于并购的中心，因为经济增长良好，是个具有吸引力的市场。”(完)