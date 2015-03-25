《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月25日

路透香港3月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.755港元 ) 美国股市周二连跌第二日，道琼工业指数 收跌104.90点，或0.58%，至18,011.14点，三 大股指陷于狭窄区间内，与汇市的波动相一致，因交易员关注美元走强，及其可能对企业获利造成 的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 133.980 -0.30 13764 10.390 0.49 中国铝业 11.800 -0.76 17288 3.660 -0.26 中国移动 64.630 0.94 225458 100.241 -1.14 中国人寿 64.240 -0.68 32158 33.212 0.19 中石油 104.870 -1.93 28437 8.133 -0.46 中石化 77.330 0.52 44048 5.997 -0.55 汇丰控股 43.020 -0.44 1780631 66.724 -0.56 中电信 63.070 -0.99 6000 4.891 0.23 中国联通 15.040 -0.27 116783 11.664 0.37 兖州煤业 7.880 -0.13 4016 6.111 0.18 华能国际 47.310 -0.63 9146 9.172 -0.95 南方航空 30.410 5.88 10473 4.717 -0.07 东方航空 27.000 2.47 6518 4.188 0.18 中芯国际 4.370 3.07 14740 0.678 -1.77 （完） (整理 梁慧仪)