《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月25日

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透香港3月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.755港元 ) 美国股市周二连跌第二日，道琼工业指数 收跌104.90点，或0.58%，至18,011.14点，三 大股指陷于狭窄区间内，与汇市的波动相一致，因交易员关注美元走强，及其可能对企业获利造成 的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 133.980 -0.30 13764 10.390 0.49 中国铝业 11.800 -0.76 17288 3.660 -0.26 中国移动 64.630 0.94 225458 100.241 -1.14 中国人寿 64.240 -0.68 32158 33.212 0.19 中石油 104.870 -1.93 28437 8.133 -0.46 中石化 77.330 0.52 44048 5.997 -0.55 汇丰控股 43.020 -0.44 1780631 66.724 -0.56 中电信 63.070 -0.99 6000 4.891 0.23 中国联通 15.040 -0.27 116783 11.664 0.37 兖州煤业 7.880 -0.13 4016 6.111 0.18 华能国际 47.310 -0.63 9146 9.172 -0.95 南方航空 30.410 5.88 10473 4.717 -0.07 东方航空 27.000 2.47 6518 4.188 0.18 中芯国际 4.370 3.07 14740 0.678 -1.77 （完） (整理 梁慧仪)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元