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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--3月25日

路透香港3月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.
(1美元=7.755港元 )
    
    美国股市周二连跌第二日，道琼工业指数 收跌104.90点，或0.58%，至18,011.14点，三
大股指陷于狭窄区间内，与汇市的波动相一致，因交易员关注美元走强，及其可能对企业获利造成
的影响。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       133.980   -0.30      13764            10.390       0.49
 中国铝业                      11.800   -0.76      17288             3.660      -0.26
 中国移动                      64.630    0.94     225458           100.241      -1.14
 中国人寿                      64.240   -0.68      32158            33.212       0.19
 中石油                       104.870   -1.93      28437             8.133      -0.46
 中石化                        77.330    0.52      44048             5.997      -0.55
 汇丰控股                      43.020   -0.44    1780631            66.724      -0.56
 中电信                        63.070   -0.99       6000             4.891       0.23
 中国联通                      15.040   -0.27     116783            11.664       0.37
 兖州煤业                       7.880   -0.13       4016             6.111       0.18
 华能国际                      47.310   -0.63       9146             9.172      -0.95
 南方航空                      30.410    5.88      10473             4.717      -0.07
 东方航空                      27.000    2.47       6518             4.188       0.18
 中芯国际                       4.370    3.07      14740             0.678      -1.77
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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