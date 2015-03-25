《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月25日

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
*工商时报：
--根据金管会最新统计，至23日外资累计净汇入金额达1,991.56亿美元，再创新高，同时从18日到23日共四个交易日，外资共净汇入11亿多美元（约350亿台币），若汇入趋势及速度不变，本月外资汇入余额可能挑战2,000亿美元大关。
--大陆国台办经济局副局长于红表示，为解决台商的资金需求问题，从4月开始，国台办将和全国台企联、富兰德林证券公司，在全大陆10几个城市进行巡回讲座，主题是〞企业资金对策〞，欢迎台资中小企业参与，找到更好的发展途径。
*经济日报：
--两岸证券交易所24日在上海同场争取优质台商上市，台湾证券交易所副总经理杨朝荣指出，台湾具备审查制度透明、上市流程短，以及股票周转率高、再筹资普遍等优势。上海证券交易所资本市场研究所所长魏刚表示，对企业家最具诱惑力的不外乎好的定价，大陆股市最大优势就是高本益比。
--中国大陆主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB），本月底为加入创始国的最后期限，陆委会主委夏立言昨日表示，如果被邀请，会很认真考虑。据了解，政院内部倾向6月亚投行具体运作规则出炉后再打算，不会搭上亚投行早班车。
--台湾工银争取转型为商业银行的计划，金管会已同意放行，具体作法上，台工银将先改制为商业银行，再与子公司中华票券 合并。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。