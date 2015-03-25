《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月25日

*工商时报：

--根据金管会最新统计，至23日外资累计净汇入金额达1,991.56亿美元，再创新高，同时从18日到23日共四个交易日，外资共净汇入11亿多美元（约350亿台币），若汇入趋势及速度不变，本月外资汇入余额可能挑战2,000亿美元大关。

--大陆国台办经济局副局长于红表示，为解决台商的资金需求问题，从4月开始，国台办将和全国台企联、富兰德林证券公司，在全大陆10几个城市进行巡回讲座，主题是〞企业资金对策〞，欢迎台资中小企业参与，找到更好的发展途径。

*经济日报：

--两岸证券交易所24日在上海同场争取优质台商上市，台湾证券交易所副总经理杨朝荣指出，台湾具备审查制度透明、上市流程短，以及股票周转率高、再筹资普遍等优势。上海证券交易所资本市场研究所所长魏刚表示，对企业家最具诱惑力的不外乎好的定价，大陆股市最大优势就是高本益比。

--中国大陆主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB），本月底为加入创始国的最后期限，陆委会主委夏立言昨日表示，如果被邀请，会很认真考虑。据了解，政院内部倾向6月亚投行具体运作规则出炉后再打算，不会搭上亚投行早班车。

--台湾工银争取转型为商业银行的计划，金管会已同意放行，具体作法上，台工银将先改制为商业银行，再与子公司中华票券 合并。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。