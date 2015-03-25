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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 08:36 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月25日

**上海证券报**

--上周中国上海、深圳两市新增股票开户数113.92万户，环比增57.89%，并创下2007年5月来新高；新增基金账户也达到60.09万户，创下2007年10月来新高。

**证券时报**

--万科A 称，拟在银行间市场发行90亿元人民币中期票据。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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