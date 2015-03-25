巴西评等：标普确认巴西评等且展望稳定，为总统财政努力投下信任票

路透巴西利亚3月23日 - 尽管经济萎缩且政治纷扰日增，标准普尔维持巴西的投资评级展望为稳定， 给该国总统罗塞夫整顿财政的努力投了信任票。

标普周一确认巴西的“BBB-”评级，因罗塞夫的经济政策显然出现逆转。这位左派总统在第一个四年任期内，因干预作风且未控制支出，损害到投资人的信心。

她10月险胜赢得连任后，暗示施政大逆转，削减支出并加税，努力弥合不断扩大的财政缺口并避免巴西丧失弥足珍贵的投资级评级。

“展望稳定反映了我们预期，巴西进行中的政治面挑战十足的政策修正，将持续获得罗塞夫总统的支持，”标准普尔在声明中称。

标普指出，财政撙节承诺配合其他消除经济扭曲的政策，将有助恢复巴西政府信誉并得以让经济更强劲增长。

“这是罗塞夫及其新经济团队的胜利，”Tendencias首席经济分析师Juan Jensen称。“我们相信巴西不会失去投资级评级，但其经济团队正承受需实现稳健财政成果的压力。”(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)