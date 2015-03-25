《新兴市场重要经济事件预告》--3月25日-4月1日

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月25日(三)
东京--亚洲开发银行总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说(0600)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)廉正论坛：应对公共和私人投资中的腐败(至3月26日)。OECD秘书长葛利亚将担任关键发言人。
孟买--印度央行副总裁S S Mundra将在一次有关金融包容性的活动中发表讲话。(0430)
雅加达--OECD启动经济调查：印尼2015。
雅加达--印尼财政部为OECD的第二次东南亚地区会议以及OECD雅加达办公室的启用举行开幕论坛(0200)。OECD秘书长葛利亚、印尼财长和教育部长将发表讲话。
布拉格--捷克央行举行货币政策会议。
雅温德--中非货币联盟(BEAC)央行货币政策委员会在喀麦隆举行会议。
曼谷--泰国央行发布1月份政策会议纪录。(0200)
3月26日(四)
中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、法国前财长拉法兰、中国人民银行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller和亚洲开发银行副行长Stephen Groff参加会议。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1500)。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。
台北--台湾央行举行第一季理监事会利率会议(0900)。
布拉格--捷克央行管委会就利率举行会议(1200)。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。
3月27日(五)
普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet发表讲话(1000)。
3月30日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话(0300)。
3月31日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率会议(0800)。
4月1日(三)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 杜明霞)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。