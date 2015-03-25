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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 08:57 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月25日-4月1日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月25日(三)

东京--亚洲开发银行总裁中尾武彦在日本记者俱乐部发表演说(0600)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)廉正论坛：应对公共和私人投资中的腐败(至3月26日)。OECD秘书长葛利亚将担任关键发言人。

孟买--印度央行副总裁S S Mundra将在一次有关金融包容性的活动中发表讲话。(0430)

雅加达--OECD启动经济调查：印尼2015。

雅加达--印尼财政部为OECD的第二次东南亚地区会议以及OECD雅加达办公室的启用举行开幕论坛(0200)。OECD秘书长葛利亚、印尼财长和教育部长将发表讲话。

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

雅温德--中非货币联盟(BEAC)央行货币政策委员会在喀麦隆举行会议。

曼谷--泰国央行发布1月份政策会议纪录。(0200)

3月26日(四)

中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、法国前财长拉法兰、中国人民银行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller和亚洲开发银行副行长Stephen Groff参加会议。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1500)。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

台北--台湾央行举行第一季理监事会利率会议(0900)。

布拉格--捷克央行管委会就利率举行会议(1200)。

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定(1300)。

3月27日(五)

普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet发表讲话(1000)。

3月30日(一)

首尔--韩国央行总裁李柱烈在央行总部午餐会上讲话(0300)。

3月31日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率会议(0800)。

4月1日(三)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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