澳洲企业：贷款机构Pepper寻求上市，已聘请高盛等为财务顾问--消息

路透悉尼3月24日 - 一位知情人士称，非银行贷款机构Pepper Australia Pty Ltd正在寻求进行首次公开发行(IPO)，对该公司的估值或为10亿澳元(8亿美元)，目前已聘请麦格理集团 和高盛 为财务顾问。

这位知情人士称，Pepper料在2015年底前就是否上市作出最终决定。这位人士拒绝具名，因为该公司尚未作出公开声明。Pepper是一家总部位于悉尼的公司，专业从事房屋贷款。

如果Pepper成功上市，将在越来越多人认为大型银行股昂贵的时候，给予投资者搭上澳洲楼市繁荣快车的另一选择。Pepper是澳洲最大非银行贷款机构之一，在本国管理的资产规模为45亿澳元。

澳洲最大银行--澳洲联邦银行(CBA) 自去年10月以来股价已累计涨28%，而大盘共计升15%，因进一步降息的预期令市场寄望更多人将增加借贷。

消息人士称，除麦格理和高盛外，Pepper还聘请了当地咨询机构Highbury Partnership。

Pepper和麦格理拒绝发表评论，目前不能立即联系到高盛代表进行置评。

除澳洲贷款业务之外，Pepper亦在欧洲提供贷款服务。(完)