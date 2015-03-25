版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 09:00 BJT

香港新股：福耀玻璃IPO以招股价区间上限定价，筹资9.53亿美元--IFR

路透香港3月25日 - 据汤森路透旗下IFR周三引述熟悉情况的消息人士报导称，中国汽车玻璃生产商福耀玻璃 （新上市编号＂3606＂）以招股价区间上限为其香港首次公开发售（IPO）定价，筹资9.53亿美元。

福耀玻璃发售约4.39亿股股份，招股价区间为每股14.8-16.8港元。以上限定价即其这次在港发行筹资达73.9亿港元。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐