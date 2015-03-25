香港新股：福耀玻璃IPO以招股价区间上限定价，筹资9.53亿美元--IFR

路透香港3月25日 - 据汤森路透旗下IFR周三引述熟悉情况的消息人士报导称，中国汽车玻璃生产商福耀玻璃 （新上市编号＂3606＂）以招股价区间上限为其香港首次公开发售（IPO）定价，筹资9.53亿美元。