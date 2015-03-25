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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 08:50 BJT

《交易视点》台债后续可望受美债带动新趋势成型--元大宝来证

路透台北3月25日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，虽然美国2月份消费者物价指数结束连续3个月跌势，上升0.2%，但在市场普遍认为低通膨将持续之下，长债表现优于短债，殖利率曲线趋平，2年期公债标售需求强劲，殖利率下探，终场指标美国指标10年期公债 收在1.878%，与前一交易日殖利率下滑3.7基点。

新券标售及第二季发债计画使得台债市场气氛偏多，后势将随美债殖利率走势表现，但在今年美债已出现区间高低点，目前殖利率水位不上不下，若美债殖利率因低通膨预期进一步表现可望带动新趋势成型，在目前水准公债以观望为主。预估本周殖利率十年券104/5期 成交区间为1.55%-1.65%，五年券104/6期 在1.00%-1.10%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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