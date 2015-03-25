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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 08:53 BJT

《交易视点》美债偏多且观望央行会议，台债殖利率料不致急弹--群益金鼎证券

路透台北3月25日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，上日五年公债开标在1.001%，低于市场预期，投标倍数2.86，银行业占60%，皆表现出需求强劲的讯号，但其中大多来自空单回补，标后原始的多单获利了结出笼，收于1.0115%。

在空单回补后追价力道有待观察，在美债近期偏多的情况下，且央行周四理监事会议货币政策预料维持温和中性的态度，台债应不会出现急弹走势。10年券104/5期 区间预估在1.53-1.59%，五年券104/6期 预估在0.98%-1.03%。

IRS市场(利率交换市场)持稳，市场偏向观望，五年券开标后也未有明显成交。四年成交1.14%，五年成交1.245%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)

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