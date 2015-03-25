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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:00 BJT

全球金市：金价在两周半高位附近持坚，因预计美联储9月前不会升息

市场的黄金需求因对近期升息的预期而受到打压。
    
    外界对美国升息的预期已转变，华尔街多数主要银行目前预计美联储
至少在9月前将按兵不动，而此前预计为6月。
    
    上周美联储就利率发表温和言论后，投资者纷纷削减美元多头部位，
带动美元从数年高位回落。美元指数周三持稳。
    
    美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，零利率已经不再适
用于美国，即便是在“夏季”升息，货币政策也将仍然十分宽松。 
(完)
    
       
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
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    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

    
    
    
    

 (编译 杜明霞/于春红; 审校 张若琪/张荻)

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