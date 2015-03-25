《全球重要经济事件一览表》--3月25日-4月1日

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3月25日(三)

伦敦--美国财政部副部长拉斯金在“金融城之周”主办的国际金融服务论坛上就网络安全发表讲话。

华盛顿--美国财长杰克卢在参议院金融委员会听证会上发表证词(1830)。

悉尼--澳洲央行公布金融稳定性评估报告(0030)。

赫尔辛基--欧洲央行成员与芬兰央行总裁利卡宁将就货币政策与全球经济召开记者会(0900)。

伦敦--欧洲央行执委普雷特参加国际金融服务论坛以“全球经济复苏--诸多部分组成的传说”为主题的小组讨论(1025)。

伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就当前经济情况与货币政策发表演说(1030)。

加拿大基隆拿--加拿大央行副总裁连恩做报告，做为该行地区推广计划的一部份(1930)。

3月26日(四)

罗马--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在意大利议会金融和欧盟政策委员会发表演说，谈论欧央行货币政策以及欧元区结构性改革和经济成长话题(1200)。

中国海南--博鳌亚洲论坛2015年年会，主题为“亚洲新未来：迈向命运共同体”(至3月29日)。国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、前法国财长法兰、中国央行副行长易纲、世界银行副行长Cyril Muller以及亚洲开发银行(ADB)副总裁Stephen Groff等人将出席。

苏黎世--瑞士央行理事祖布鲁克就货币政策发表演说(1700)。

伦敦--英国央行发布金融政策委员会(FPC)声明(0930)。

法兰克福--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)就经济与货币政策发表公开演讲(0835)。

法兰克福--英国央行总裁卡尼召开金融稳定委员会记者会(1730)。

底特律--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特参加教育国际投资大会，谈论货币政策与经济前景(1300)。

伦敦--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大-英国商会发表演说(1200)，之后举行记者会(1445)。

3月27日(五)

旧金山--美联储主席叶伦在旧金山联储“货币政策新常态”会议上就货币政策问题发表讲话(1945)。

维也纳--奥地利财长Hans Joerg Schelling会见财经记者(0900)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特就“英国货币政策相关问题”发表演说(0915)。

普里什蒂纳--欧洲央行官员Gilles Noblet在庆祝科索沃央行、欧盟执委会和欧洲央行合作项目完成的活动上发表讲话(1000)。

法兰克福--美联储副主席费舍尔在德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议上发表讲话，主题为“非银行金融业：问题和监管”(1030)。

伦敦--希腊财长瓦鲁法基斯从希腊政府角度就欧洲的未来发表讲话(1410)。

法兰克福--欧洲央行执委努伊出席德国央行“债务与金融稳定--监管挑战”会议小组讨论(1430)。瑞典央行总裁英韦斯出席小组讨论。

3月30日(一)

美国斯通山--美联储副主席费舍尔在亚特兰大联储主持的2015年金融市场大会晚餐会上发表讲话(2315)。

3月31日(二)

里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表题为“经济前景，2015年3月”的讲话(1200)。

美国斯通山--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“银行业的未来：商业银行仍将是金融体系的中心吗？”的小组讨论(1415)。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国最新季度宏观经济预估召开记者会(1100)。

##4月1日(三)

美国斯通山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“金融稳定性：金融稳定性对央行应该有多重要？”的小组讨论(1230)，亚特兰大联储总裁洛克哈特主持主题为“货币政策：传统银行业仍是货币政策的关键传导渠道吗？”的小组讨论。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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