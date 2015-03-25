欧洲金融：欧洲央行进一步研究储蓄和合作银行情况--行业机构

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透法兰克福3月24日 - 合作银行行业组织--银行联邦协会(BVR)周二表示，欧洲央行在进一步研究德国和其他国家小型合作银行和公共银行的情况；欧洲央行去年接管了对欧洲最大银行的监管。
“我们的印象是，欧洲央行希望获得更多关于(合作和储蓄银行)协会的信息，以确切了解它们到底是什么组织、如何运作、有何安全防范措施，以及如何组织流动性共享，”BVR监管专家Gerhard Hofmann在新闻发布会上表示。
欧洲央行发言人对此未予置评。
Hofmann表示，欧洲央行曾要求BVR提供关于合作银行和其中央银行DZ-Bank 和WGZ Bank使用的相互担保系统的信息。
Hofmann说，德国1,000多家合作银行在法律上是独立的，与荷兰或法国的合作银行性质不同。
“我们正在采取防范措施，因为我们显然可能被拿来与荷兰合作银行集团 或法国农业信贷银行 作比较，”他说。
公共储蓄银行人士曾表示，要防止欧洲银行监管者向小型储蓄银行执行那些为大型全球性银行制定的规则。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。