欧洲金融：欧洲央行进一步研究储蓄和合作银行情况--行业机构

路透法兰克福3月24日 - 合作银行行业组织--银行联邦协会(BVR)周二表示，欧洲央行在进一步研究德国和其他国家小型合作银行和公共银行的情况；欧洲央行去年接管了对欧洲最大银行的监管。

“我们的印象是，欧洲央行希望获得更多关于(合作和储蓄银行)协会的信息，以确切了解它们到底是什么组织、如何运作、有何安全防范措施，以及如何组织流动性共享，”BVR监管专家Gerhard Hofmann在新闻发布会上表示。

欧洲央行发言人对此未予置评。

Hofmann表示，欧洲央行曾要求BVR提供关于合作银行和其中央银行DZ-Bank 和WGZ Bank使用的相互担保系统的信息。

Hofmann说，德国1,000多家合作银行在法律上是独立的，与荷兰或法国的合作银行性质不同。

“我们正在采取防范措施，因为我们显然可能被拿来与荷兰合作银行集团 或法国农业信贷银行 作比较，”他说。

公共储蓄银行人士曾表示，要防止欧洲银行监管者向小型储蓄银行执行那些为大型全球性银行制定的规则。(完)