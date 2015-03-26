专栏节选：全球股市的疯狂派对：台股有看头！--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月26日出版的当期「老谢开讲」专栏)

在全球央行纷纷加大ＱＥ(货币宽松政策)力道的情况下，这两年股市的荣景令人叹为观止，先来看看二○一四年的全球股市，涨幅第一的阿根廷股市全年大涨五九．一三％，中国上证全年大涨五二．八七％居次，然后是美国ＮＢＩ生技股大涨三四％；之后，依序是深证的三三．九四％、印度二九．七七％、菲律宾二二．七六％、印尼二二．二七％，再来是美国费城半导体指数二二．一％、那斯达克指数一七．九三％，最后是泰国一五．九三％。

**今年前三月全球股市继续奔驰**

从这份前十名榜单的分布可以看出，连续大涨六年的美股有三个市场进榜，其他除了榜首阿根廷外，全都是亚洲国家，南美洲的阿根廷股市，从一二年的二一一八．○七点狂涨到一二五九九．四二点，是继委内瑞拉之后，全球罕见的奔驰牛市。

但是东协市场各国，如菲律宾、印尼、泰国，加上金砖四国的印度及深圳、上海也在里面，亚洲在前十席中取得六席，隐约可看出亚洲经济展现在股市中的强势。特别是中国股市在蛰伏了六年之后，去年下半年开启了澎湃的大资金行情，印度股市写下历史罕见的三○○二四．七四点，也是一个新的里程碑。

而接着一四年全球股市的大牛市之后，一五年前三个月，全球股市继续奔驰。这其中出现了一个十分罕见的现象，全球股市几乎是全面上涨，唯一下跌的股市是深陷债务危机的希腊，连被油价击倒的俄罗斯，今年都出现八．六五％的涨幅，去年涨幅勇冠三军的阿根廷到三月二十日为止，仍以三二．七一％的涨幅勇夺冠军，其次的是深圳Ａ股上扬三一．○七％，去年沪港通让上海股市表现抢眼，今年预定深港通，让深圳股市格外亮眼。

人民银行两度降息，又调降存款准备率，使得中国几乎变相加入ＱＥ行列，深沪股市继去年大涨势之后，一五年第一季照样又有亮眼表现，上证上涨一一．八三％，深圳股市上涨超过三一％，成为亚洲表现最亮眼的市场。整个亚洲市场都是涨势，涨幅最小的新加坡小涨一．四一％，台股也属后段班上扬四．七五％。

今年全球股市最大的黑马，除了中国以外，宣布扩大版的欧洲购债计画，让基本面不佳的欧洲股市陷入奔腾状态。欧洲股市表现最神勇的是龙头老大德国，在全世界标榜既不炒房，也不炒股的德国人，居然眼睁睁看着德国股市奔腾，今年德国股市写下一二二一五．○九点的历史天价，单是第一季还没结束，已经拉出二二．七八％的惊人大涨幅。

**欧洲QE当后盾，欧猪国家渐复元**

除了德国以外，英国股市也写下七○三七．六七点的历史天价，今年前三个月也有六．九五％的涨幅，在欧洲央行祭出QE之后，最近英国央行也在思考跟进加入QE，让盘旋很久的英国股市乍看七字头天价。

有了欧洲QE当后盾，欧洲股市除了希腊仍坐困愁城之外，其他欧猪国家几乎逐渐复元。义大利十年期公债殖利率已降到一．二九二％，义大利股市今年大涨二一．九一％，写下二四七一五．二九点的波段新高；爱尔兰在债务危机中翻身，今年以来股市大涨一九．六％，西班牙也大涨一一．四六％，写下一一四六五．四点的波段高点。

其他欧洲国家涨幅都很惊人，像法国写下五一○六．○九点的波段新高，今年也有一八．三％的大涨幅，瑞士在宣布瑞郎与欧元脱钩，一度造成瑞郎急升，股市大跌景象，如今才只一个多月，立刻又创了新高纪录，今年也有四．二六％的涨幅。

经济上陷入停滞的欧洲国家，股市表现却虎虎生风，源头是资金的药力发作。今年欧洲央行宣布的每月购债六○○亿欧元计画，若到一六年九月通膨率仍不到二％，购债计画不会缩手。也就是说欧洲死马当活马医，不管使用任何手段，一定要把经济拉起来。在这种情况下，欧洲钱满为患，瑞士为赶走热钱，直接宣布降息两码，形成负利率的○．七五％；也就是你把钱存入瑞士银行，不但没有利息收入，而且还要付保管费。

瑞士开了第一枪，接着瑞典、丹麦央行跟进，欧洲进入负利率时代。欧洲最大国德国的十年期公债殖利率跌到○．一九％，三十年期也只有○．六六％，七年期以下公债殖利率全是负数；法国则是四年期以下是负值，十年债也只有○．四九九％回报率。欧洲公债抢手，殖利率频创新低，于是积极性的资金流入股市。

日耳曼人是最保守、最严谨的民族，德国民众参与股市只有一三％，远低于美国的五二％，但是德国股市却飙涨，这是全世界热钱拱起德国股市，原因是竞争力强大的德国产业搭上欧元贬值的顺风车，本来就竞争力十足的德国企业，在极度弱势的欧元下，竞争力更可怕。像是福斯汽车、戴姆勒克莱斯勒、宝马（BMW）获利都扶摇直上，化工的拜耳、生技的默克、综合企业的西门子、汽车零组件的Continental(马牌)，都成了国际资金追逐的焦点。

过去德国没有千亿欧元市值的大企业，如今在股市大涨之后，像拜耳、福斯汽车、戴姆勒克莱斯勒等市值都超过千亿欧元，西门子也即将跨过千亿欧元的门槛。当银行利率变成负数，长天期债券殖利率也接近零的情况下，股市成了追逐高报酬唯一的寄托，于是庞大资金往股市跑。欧洲经济基本面确实不佳，但是股市涨幅却十分惊人，原因在此。

欧洲靠着ＱＥ写下股市大涨的新范例，德国股市堪称是奇葩。在亚洲也可以找到另一个版本，那就是日本。安倍的三箭需要时间，但是日本股市在日圆贬值助力下，连续拉出三年大涨幅，过去三年，日经指数从八一三五．七九点狂涨到一九七七八．六点，今年写下十几年来的新高，单是今年前三个月涨幅就达一二．○九％，股市的强升，已看出安倍三箭慢慢出现威力。

**出口产业受惠，工具机更趁势而起**

首先是安倍藉日圆贬值提升了日本产业竞争力，第一个受惠的是出口产业，日本三大汽车公司快速崛起，从股价就可看出端倪，像丰田股价从二三三○日圆大涨到八七七一日圆，大涨二七六％；日产从六一四日圆涨到一三○四日圆，也大涨一一二％；本田从二一二七日圆涨到四四○五日圆，也涨了一倍。索尼也在弱势日圆下出现获利，股价从七八五日圆大涨到三四五○日圆，股价大涨三．三九倍。

另一个是日本变身成零组件供应商，很多著名零组件厂股价大涨，例如脚踏车煞车器的岛津制作所（SHIMANO）股价从四八三○日圆涨到一九三六○日圆，大涨了好几倍；汽车的DENSO从二三○一日圆涨到五九九五日圆；轮胎的横滨轮胎、普利司通、住友橡胶股价都涨了好几倍。

还有日本工具机产业趁势而起，最知名的发那科(FANUC)从九九九○日圆大涨到二八○三五日圆，最近更出现飙升的景象；生产高性能RV精密减速器的NABTESCO，从一三五五日圆涨到三六一五日圆；很多生产关键零组件的企业，像村田(MURATA)、日东电工、阿尔卑斯电气、东电化、罗姆电子(ROHM)等股价涨幅都十分惊人；生产小型马达的美蓓亚，股价从二三五日圆涨到二○八○日圆，更是令人刮目相看。

除了日本的关键零组件产业席卷全世界，安倍的另一套战略是服务业出口，让全世界的观光客到日本来享受物美价廉的消费。最近中国观光客抢购日本免治马桶成为世界级大新闻，目前东京已成中国人旅游的首选目标，大量的观光客带来的消费，改善了日本老龄化的通缩窘境。将来有一天，若安倍学美国开放移民政策，日本的威力还会更上一层楼。

另外，这几年日本也开始出现世界级有竞争力的零售业，像是优衣库的成衣已经与ZARA、H&M鼎足而三，这些年股价从八八○○日圆急涨到四七二七五日圆，市值也跟着扶摇直上；软体银行也因为是阿里巴巴最大股东，股价也从二○五○日圆涨到九三二○日圆；保全业的巨擘SECOM，股价从三三二五涨到八二四二日圆；百年工具机大厂牧田从二三四一日圆涨到六五一○日圆，都可看出日本企业在弱势日圆中的成长力道。

目前日圆持稳在一二○日圆附近，这对日本经济是很好的讯号，也意味着今年以来欧元狂贬声中，日圆并没有继续加入贬值行列。假如日圆可以在一二○日圆左右找到日本经济活力，那么安倍三箭大概已经成功大半，这是日本经济的曙光。

所以从欧洲到日本，都可以看出脉络一贯的用资金催化股市的大行情，这回中国股市的大涨也有这样的味道。中国的调结构，已让经济增速减慢，今年GDP(国内生产毛额)成长可能不及七％，但是深沪股市却猛力大涨，去年一年上海股市成交三十七·四二兆元人民币，深圳股市成交三十六·四四兆元人民币，两市加总七十三·八七兆元人民币，这个成交量比起香港全年成交十八·○五二兆港币，台股成交二十二·五九兆元新台币，可说是十分惊人。单是一四年，中国深沪两市成交量即为台湾的十五·六倍，特别是去年十二月，上证成交十一·四八兆元人民币，深圳六·五五七兆元人民币，单月成交量超过十八兆元人民币，这是人类历史的空前纪录。中国股民蜂拥进入股市，创造了罕见的大资金行情。

**中国经济维持热力的猛药：股市奔驰**

今年到三月二十三日为止，上证成交已高达十九·二六兆元人民币，深圳成交十四·五二兆元人民币，两市加总三十三·七八兆元人民币，这么大的资金潮可以让深沪股市奔驰不已，这也代表中国中央政策引房入股的决心。股市创造财富效应，这是中国经济维持热力的一帖猛药，但这么大的资金潮，最怕炒到最后泡沫炸裂。 从美股连涨六年，且频创大涨幅，到欧洲奔腾，亚洲的日本、中国、东协市场、印度全面大涨，这是历史上十分罕见的股市齐涨景况。

例如一九八○年代，台股大涨到一二六八二点，日经大涨到三八九五七点，这是两个最闪亮的市场，那时德国股市只有一九一○点，美股只有两千多点；后来，美国在二○○○年出现新经济，那斯达克、费城半导体指数惊人大涨，台股、日股都在修正泡沫；再到○八年中国为首的金砖四国带动原物料大涨的经济复苏，各国股市各自表述。这回出现了用资金灌注出来的奔腾景象，这可能是人类史上的第一次。

眼看着全球股市在沸腾，台股显得慢条斯理，原因是过去三年政府错乱的证所税政策带给台股的重伤害。过去三年，台股有众多资金汇向海外，有的转战国际股市，在美股、中国股市、日股都可找到台湾资深投资人的行踪，因为除了台湾之外，台湾以外的市场表现更亮眼。

这些年台湾的金融帐每年都出现巨额逆差，已连续十八季净流出，台湾每年经常帐都有顺差，但金融帐却加速流出，这与台湾不良租税环境有关。像证所税不课外资，结果内资把钱汇到境外，再回来就变身成外资，大享租税的好处。不良租税设计，让台湾更加无力。

尽管全球股市沸腾，台股成交量逐渐增到千亿元，但股市活力已消退不少；而台股仍有一个卓越的凭藉，那就是台股殖利率很高，今年上市柜公司配出股息可能高达一·二兆元新台币。当债券殖利率愈走愈低时，台股已成为一个相对高报酬的市场，像台积电股价欲小不易，这是因为台积电业绩仍在成长，今年配息四·五元，殖利率仍有二·九％，单单这个息率，就足以吸引全球资金。

今年很多企业大方配息，像灿星网股价三十二元，配四元现金，精诚资讯五十七·八元，配五元现金，精英电脑去年EPS(每股纯益)二元，却配了五元现金，台湾上市柜公司配出五％股息殖利率的公司比比皆是，这也是全球股市飙升中，台股最大凭藉。今年台股上市公司高获利、高股息，将吸引外资持续进驻。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。