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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 09:07 BJT

企业并购：打印机厂商利盟国际将以约10亿美元收购软件公司Kofax

路透3月24日 - 打印机厂商利盟国际 称，其将收购客户管理软件厂商Kofax ，价值约10亿美元。

每股11美元的现金报价，比Kofax周二收盘价7.5美元溢价46.7%。

利盟国际称，该交易将使公司企业软件业务规模扩大一倍。(完) (编译 李爽 审校 于春红)

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