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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:10 BJT

海通期货：中国期指净空持仓小幅增加，但近期多头趋势并未被逆转

以下内容节选自3月25日的《期货日报》：

沪深300指数昨日继续创出新高，期指尾盘15分钟继续小幅下滑，基差贴水9.45。截至收盘，沪深300指数报收于3973.05，涨幅0.02%，主力合约IF1504收盘报收3963.6点，跌幅0.54%，全天基差均值为16.74，较前一日小幅下降，期指四合约持仓合计减少2581至249247手，继续处在历史高位。

　　经过多日上涨，指数进入小幅的调整阶段，但是盘中剧烈波动幅度远超投资者想象，现货指数日内有所企稳，但是空方力量小幅增强也毋庸置疑。前20位持仓数据显示，多头增仓1191手，空头小幅减仓656手，说明近期多头趋势并未被逆转。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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