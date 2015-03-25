国泰君安期货：贵金属将迎来阶段性顶部

以下内容节选自3月25日的《期货日报》：

自美联储3月FOMC声明公布之后，贵金属便迎来一波快速反弹。COMEX黄金自4个月新低1141.6美元/盎司，最高反弹至1190美元/盎司上方；白银亦自15.4美元/盎司的低位，最高反弹至17.1美元/盎司上方。上周五恰逢美国金融市场“四巫日”（即美股每季度一次的金融衍生品到期日，当日交易量急剧增加，市场波幅加剧），这也可能是近日在缺乏特别消息刺激下，美元出现明显回调，同时贵金属涨幅进一步扩大的原因之一。

近期美国经济数据确有疲弱之处，这也是此前我们认为贵金属迎来短期筑底的重要原因，但此波大幅反弹可能显示出市场对美联储推迟加息的预期太偏乐观，只要美国经济增长大势没有发生实质性逆转，一旦二季度美国经济数据重新转好，美联储6月加息的可能性就将重新升温。

贵金属这波反弹可能已经触顶，高位布空机会将来临，短期来看，黄金、白银在目前价位有一定的振荡调整需求。预计外盘黄金在1150—1190美元/盎司区间波动。白银在16美元/盎司有较强支撑，但17美元/盎司上方下行阻力较大。(完)

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