更新版 1-日本经济：央行副总裁称难以严格在两年内达成2%通胀目标

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(新增引语及更多细节)
路透3月25日 - 日本朝日新闻报导称，日本央行副总裁岩田规久男表示，很难严格地在央行自设的两年期限内达成2%的通胀率目标。油价大跌，以及去年上调消费税对支出的打击较预期严重，均增加了如期实现目标的难度。
但他强调，随着实际工资上升以及经济复苏进一步向小企业和偏远地区扩展，通胀率有望在4月开始的财年或该财年前后触及2%。
岩田规久男周三接受朝日新闻采访时表示，“去年上调消费税对于家庭支出的影响要比多数专家以及我本人预想的更大、更久。”
许多分析师已表示怀疑，日本央行能否在两年期限内实现通胀目标。
岩田规久男称，无需改变日本央行“在大约两年内尽早地”达成2%通胀目标的承诺，因为承诺本身也具有改变通胀预期的效果。
一些分析师担心，日本央行可能会响应政府呼吁，维持超宽松货币政策支撑经济，因此将来退出大规模刺激计划的时间可能会推迟。不过岩田规久男不理会这种担忧。
他表示，“我认为政府财政不会因为大规模货币宽松政策而放松。”(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。