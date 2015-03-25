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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:27 BJT

更新版 1-日本经济：央行副总裁称难以严格在两年内达成2%通胀目标

(新增引语及更多细节)

路透3月25日 - 日本朝日新闻报导称，日本央行副总裁岩田规久男表示，很难严格地在央行自设的两年期限内达成2%的通胀率目标。油价大跌，以及去年上调消费税对支出的打击较预期严重，均增加了如期实现目标的难度。

但他强调，随着实际工资上升以及经济复苏进一步向小企业和偏远地区扩展，通胀率有望在4月开始的财年或该财年前后触及2%。

岩田规久男周三接受朝日新闻采访时表示，“去年上调消费税对于家庭支出的影响要比多数专家以及我本人预想的更大、更久。”

许多分析师已表示怀疑，日本央行能否在两年期限内实现通胀目标。

岩田规久男称，无需改变日本央行“在大约两年内尽早地”达成2%通胀目标的承诺，因为承诺本身也具有改变通胀预期的效果。

一些分析师担心，日本央行可能会响应政府呼吁，维持超宽松货币政策支撑经济，因此将来退出大规模刺激计划的时间可能会推迟。不过岩田规久男不理会这种担忧。

他表示，“我认为政府财政不会因为大规模货币宽松政策而放松。”(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)

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