新湖期货：需求复苏有限，沪铜持续上攻存疑

近期，国内宏观面预期偏暖，2月新增人民币贷款1.02万亿元，大超预期的7500亿元，当月社会融资规模为1.35万亿元，预期为1万亿元，M2增速为12.5%。信贷数据及M2数据均大幅好于预期。财政部确认1万亿规模地方债务置换的消息，约占到2015年地方政府到期债务的一半以上，此次债务置换虽是存量展期而不是增量扩张，但是仍然缓解了之前备受重视的地方债违约问题，系统性金融风险解除。虽然70个城市房地产数据仍未有改善，但是宏观预期改善较为明显，从铜价反应上也可以看出，远月表现较为强劲。(完)