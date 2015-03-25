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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:19 BJT

新湖期货：需求复苏有限，沪铜持续上攻存疑

以下内容节选自3月25日的《期货日报》：

近期，铜市多空交织，价格维持区间振荡。预计后市价格仍有振荡走高的动力，但是如果未出现冶炼厂集中检修等情况，上行空间将有限，45000元/吨关口仍存在较强阻力。

　　近期，国内宏观面预期偏暖，2月新增人民币贷款1.02万亿元，大超预期的7500亿元，当月社会融资规模为1.35万亿元，预期为1万亿元，M2增速为12.5%。信贷数据及M2数据均大幅好于预期。财政部确认1万亿规模地方债务置换的消息，约占到2015年地方政府到期债务的一半以上，此次债务置换虽是存量展期而不是增量扩张，但是仍然缓解了之前备受重视的地方债违约问题，系统性金融风险解除。虽然70个城市房地产数据仍未有改善，但是宏观预期改善较为明显，从铜价反应上也可以看出，远月表现较为强劲。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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