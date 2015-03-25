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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:19 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月25日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）

--3/27 规模以上工业企业利润 1-2月

--3/31 中国国际收支平衡表（正式数）

中国国际投资头寸表（正式数）

中国外债数据（正式数） 2014年四季度

中国货物和服务贸易 2月

--周二召开的中共中央政治局会议审议通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。

--中国保监会周二稍晚公布商业车险条款费率市场化改革方案，山东、重庆等六个地区的财险公司自4月起率先试点，这些地区经营商业车险的财险公司可使用新的商业车险条款费率，制定和调整保险条款和费率的自主权有所扩大。 (完)

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