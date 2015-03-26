专栏节选:美国的「两岸政策」--今周刊「谷月涵看台湾」

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 身为美国人，我常被问到：美国政府对两岸关系的看法为何？究竟是希望台湾成为一个独立的国家？还是以某种形式并入中国？当然，最简单又标准的答案是：美国偏向维持现状。但实际上，根本没有「现状」这回事。两岸关系不断在变化，有时朝向某一方发展，但下个阶段又反其道而行。
我常有机会与美国政府官员碰面，美国决策者明显没有一个统一的两岸政策。国务院的立场时有变动：若从缓和亚洲紧张情势的角度看，显然较偏向中国；但若从遏制中国无孔不入的扩张政策角度观察，则又较偏向台湾。
「权力转移」（power transitions）理论上是指一个国家强大后，将挑战区域内的既有霸权。而「安全困境」（security dilemma）则指，当一个国家（如美国）追求自身安全时，往往会以降低其他国家安全为手段，进而导致这些国家也采取降低美国安全的措施，在这样的过程中可能造成冲突。华盛顿和北京的任务，尤其是前者，是信任彼此要的只是国家安全，而非主控权。
美国在亚洲盟邦恐对中国形成威胁，而除了俄罗斯外，中国在全世界并没有大国盟邦。美国或许是全球最偏军事主义的国家，在立国二三九年历史中，共参与了二一三次战争；美国的国防预算，比其他前八大加起来还要高。
至于中国，实际的军事能力如何，仍是个问号。中国上回对外出兵是一九七九年，结果惨遭越南击溃。人民解放军有双主帅架构，军事领导人与政治领导人分享权力；命令明确而迅速地传递，是战争胜负的关键，但中国军方的结构，恐造成决策优柔寡断和内部矛盾。因此，别让中国感到威胁，是美国的责任。
美国政府可以无视北京的反对，支持台湾的军事国防，或与台湾签署自由贸易协定（ＦＴＡ）。但事实上，美国谨慎地不惹恼中国，因为这么做对美国和包括台湾在内的盟邦所获得的利益，与可能引发的风险根本不成比例。
多数人真正想问的是：中国若对台积极动武，美国会如何反应？美国最终会希望台湾成为独立国家，还是中国的一部分？
在我看来，第一题很简单，当中国对台动武时，美国肯定会协助台湾，一九九六年飞弹危机时，美国派遣第七舰队驻守台湾海峡就是明证。第二个问题，我认为，两种情境都不可能发生，所以没有必要揣测结果。
美国鼓励全球国家的民主化，因为真正的民主从不会导致彼此的战争。只要台湾朝当前开放和公平的民主道路迈进，就能确保美国持续的支持。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率