专栏节选:美国的「两岸政策」--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 身为美国人，我常被问到：美国政府对两岸关系的看法为何？究竟是希望台湾成为一个独立的国家？还是以某种形式并入中国？当然，最简单又标准的答案是：美国偏向维持现状。但实际上，根本没有「现状」这回事。两岸关系不断在变化，有时朝向某一方发展，但下个阶段又反其道而行。

我常有机会与美国政府官员碰面，美国决策者明显没有一个统一的两岸政策。国务院的立场时有变动：若从缓和亚洲紧张情势的角度看，显然较偏向中国；但若从遏制中国无孔不入的扩张政策角度观察，则又较偏向台湾。

「权力转移」（power transitions）理论上是指一个国家强大后，将挑战区域内的既有霸权。而「安全困境」（security dilemma）则指，当一个国家（如美国）追求自身安全时，往往会以降低其他国家安全为手段，进而导致这些国家也采取降低美国安全的措施，在这样的过程中可能造成冲突。华盛顿和北京的任务，尤其是前者，是信任彼此要的只是国家安全，而非主控权。

美国在亚洲盟邦恐对中国形成威胁，而除了俄罗斯外，中国在全世界并没有大国盟邦。美国或许是全球最偏军事主义的国家，在立国二三九年历史中，共参与了二一三次战争；美国的国防预算，比其他前八大加起来还要高。

至于中国，实际的军事能力如何，仍是个问号。中国上回对外出兵是一九七九年，结果惨遭越南击溃。人民解放军有双主帅架构，军事领导人与政治领导人分享权力；命令明确而迅速地传递，是战争胜负的关键，但中国军方的结构，恐造成决策优柔寡断和内部矛盾。因此，别让中国感到威胁，是美国的责任。

美国政府可以无视北京的反对，支持台湾的军事国防，或与台湾签署自由贸易协定（ＦＴＡ）。但事实上，美国谨慎地不惹恼中国，因为这么做对美国和包括台湾在内的盟邦所获得的利益，与可能引发的风险根本不成比例。

多数人真正想问的是：中国若对台积极动武，美国会如何反应？美国最终会希望台湾成为独立国家，还是中国的一部分？

在我看来，第一题很简单，当中国对台动武时，美国肯定会协助台湾，一九九六年飞弹危机时，美国派遣第七舰队驻守台湾海峡就是明证。第二个问题，我认为，两种情境都不可能发生，所以没有必要揣测结果。

美国鼓励全球国家的民主化，因为真正的民主从不会导致彼此的战争。只要台湾朝当前开放和公平的民主道路迈进，就能确保美国持续的支持。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。