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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:30 BJT

华泰长城期货：国储巨量收购带动大连玉米期货中线看涨

以下内容节选自3月25日的《期货日报》：

近期，连玉米期价高位滞涨。在国储巨量收购的支撑下，玉米期价短期回落调整不改中线看涨逻辑，建议后期寻机买入1509合约。

　　2014/2015年度临储玉米收购启动晚于上一年度，但提速较快，节前便赶超上一年度，截至3月15日，临储玉米累计收购入库量为6592万吨，较去年同期的5714万吨高出878万吨，以当前进度推算，市场普遍预计今年临储玉米收购量有望超过去年，甚至达到7500万吨以上。在这种预期之下，国内玉米实际供应将低于去年，这带动国内玉米现货价格年后开始上涨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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