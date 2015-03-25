主要国家经济指标预测--3月26日****

香港经济：安永预计去年度财政盈余将达750亿港元，土地收入创新高
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月26日(四) 0700 德国Gfk消费者信心指数 4月 9.8 9.7 0745 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 +0.1% +0.1% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 2月 +4.3% +4.1% 民间贷款 +0.1% -0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.6% 0930 英国零售销售(较上月) 2月 +0.4% -0.3% (较上年同期) +4.7% +5.4% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.4% -0.7% (较上年同期) +4.2% +4.8% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 正15 正1 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月21日当周 29.0 29.1 四周均值(万人) -- 30.475 续请失业金人数(万人) 3月14日当周 240.3 241.7 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月初值 57.0 57.2 服务业PMI -- 57.1 1500 美国堪萨斯联储综合指数 3月 -- 正1 制造业指数 -- 正5 2330 日本所有家庭支出(较前月) 2月 +0.5% -0.3% (较上年同期) -3.2% -5.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +2.1% +2.2% 全国整体CPI -- +2.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 +2.2% +2.2% 东京地区整体CPI -- +2.3% 2330 日本求才求职比 2月 1.15 1.14 失业率 3.5% 3.6% 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 -1.5% -2.0% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月25日(三) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 2月 1.19 -- 0745 法国企业景气指数 3月 正96 -- 0900 德国IFO企业景气判断指数 3月 107.9 107.3 IFO企业现况指数 112.0 112.0 IFO企业预期指数 103.9 103.0 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 顺差28.4 -- -- 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 110.2 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 3月20日当周 437.1 -- 再融资指数 1,932.5 -- 1230 美国耐久财订单 2月 -1.4% +0.4% 扣除运输的耐久财订单 -0.4% +0.3% 扣除国防的耐久财订单 -1.0% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 -1.4% +0.3% 2100 韩国消费者信心指数 3月 101 -- (完)
路透香港1月23日 - 安永会计师事务所周一称，预计2016-17年度香港将录得750亿港元财政盈余，远高于政府原先估计的114亿港元，部分原因与土地收入创新高有关。
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。