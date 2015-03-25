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亚洲 | 2015年 3月 26日 星期四 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--3月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值
    
    3月26日(四)
    0700  德国Gfk消费者信心指数                          4月          9.8        9.7
    0745  法国国内生产总值(GDP)(较上季)           第四季修正值      +0.1%      +0.1%
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                     2月        +4.3%      +4.1%
                  民间贷款                                          +0.1%      -0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --       +3.6%
    0930  英国零售销售(较上月)                           2月        +0.4%      -0.3%
                     (较上年同期)                                   +4.7%      +5.4%
             扣除能源的零售销售(较上月)                             +0.4%      -0.7%
                               (较上年同期)                         +4.2%      +4.8%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  3月         正15        正1
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)             3月21日当周       29.0       29.1
               四周均值(万人)                                         --      30.475
               续请失业金人数(万人)                3月14日当周      240.3      241.7
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          3月初值         57.0       57.2
                    服务业PMI                                         --        57.1
    1500  美国堪萨斯联储综合指数                        3月           --         正1
                        制造业指数                                    --         正5
    2330  日本所有家庭支出(较前月)                      2月         +0.5%      -0.3%
                      (较上年同期)                                  -3.2%      -5.1%
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   2月         +2.1%      +2.2%
              全国整体CPI                                             --       +2.4%
              东京地区核心CPI(较上年同期)               3月         +2.2%      +2.2%
              东京地区整体CPI                                         --       +2.3%
    2330  日本求才求职比                                2月          1.15       1.14
              失业率                                                 3.5%       3.6%
    2350  日本零售销售(较上年同期)                      2月         -1.5%      -2.0%
        
     
   附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值      预估值 
    
    3月25日(三)
    0700  瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      2月         1.19         --  
    0745  法国企业景气指数                               3月         正96         --
    0900  德国IFO企业景气判断指数                        3月        107.9      107.3 
              IFO企业现况指数                                       112.0      112.0 
              IFO企业预期指数                                       103.9      103.0 
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)              2月初值    顺差28.4        -- 
     --   美国建筑许可年率(万户)                     2月修正值      110.2        -- 
    1100  美国抵押贷款市场指数                     3月20日当周      437.1        --  
              再融资指数                                          1,932.5        --  
    1230  美国耐久财订单                                 2月        -1.4%      +0.4% 
              扣除运输的耐久财订单                                  -0.4%      +0.3% 
              扣除国防的耐久财订单                                  -1.0%        --  
              扣除飞机的非国防资本财订单                            -1.4%      +0.3%
    2100  韩国消费者信心指数                             3月          101        --   (完)

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