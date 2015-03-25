中银国际期货：严控进口糖市空头心存顾忌，郑糖后期上涨概率大

以下内容节选自3月25日的《期货日报》：

上周，外盘原糖下跌之势未改，3月20日盘中创出12.39美分/磅的新低后，至今仍在13美分/磅以下运行，很多糖企苦不堪言。原糖市场萎靡的原因之一是全球头号食糖生产大国和出口大国巴西的货币雷亚尔兑美元一直走低。

转观国内市场，上周郑糖1509合约处于4950—5100元/吨的区间范围内，在4950元/吨附近，空头停下进攻的脚步，毕竟国内食糖大幅度减产的预期越来越明朗，且甘蔗压榨糖厂已经进入收榨高峰。广西糖会上的数据显示，本年度产量估计在1100万吨，相比上年度下降200多万吨，去年结转191万吨，原糖进口企业结转100万吨，再加上1月进口的147万吨，目前总的供应量在1500万吨左右，而本年度国内食糖消费也将超过1500万吨，供求基本平衡。

外围市场不景气，拖累国内糖市，但郑糖1509合约在5000元/吨一线的支撑明显，后期再出现一波上涨行情的可能性很大，投资者在糖价过快上涨时需要注意回调风险。(完)

详情请点选链接：here