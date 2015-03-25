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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:29 BJT

瑞达期货：沪胶空方占优，主力对后市仍有分歧

以下内容节选自3月25日的《期货日报》：

3月24日，沪胶主力1509合约开盘后伴随着持仓量的快速增加，期价展开猛烈上攻，步步逼近13300元/吨一线。随后，在空头高位抛盘的压力下，承压回落。但是，多头不甘示弱，当日多空展开激烈争夺，日内波幅超过300元/吨，最终以十字星报收。

交易所公布的持仓数据显示，1509合约多空前20席位的持仓均出现增加，空头增仓幅度更大。当日多头增持1245张，空头增持4942张，实现净空单22071张。同时，多头席位上，主力持仓意愿出现分化，但增减幅度整体偏小，且较为均匀，而空头席位上，增持空单的席位占多数，且调整幅度更加明显。空头主力借期价反弹之机大举增持空单，体现其做空意愿有增无减。相比之下，多头部分主力获利减仓，体现其对后市上涨没有足够信心。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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