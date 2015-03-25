《交易视点》中国利率债收益率短期震荡，但慢牛基础仍在--中信证券

路透上海3月25日 - 中国中信证券 二季度利率产品投资策略报告认为，短期来看，基本面对债市构成支撑，利率产品上行空间有限，但目前收益率与资金利差较窄，加上地方债巨量供给以及股市持续上涨，可能在短期冲击利率产品，预计收益率短期呈震荡走势，10年国债的区间为3.3-3.5%，10年非国开金融债的区间为3.8-4.2%。

在增长和通胀均面临下行压力的背景下，今年稳增长所需的政策力度较大；在外汇占款增长放缓的形势下，央行有望继续出台降准降息的政策，以保持流动性合理充裕、降低实体融资成本，利率产品慢牛基础仍在，全年来看，10年期国债有望回落至3.1%附近，10年期金融债有望回落至3.5%附近。

考虑基本面下行压力仍存，流动性将合理充裕，建议投资者保持适度久期、较高杠杆。对配臵型机构而言，目前接近震荡区间上限，是配置的有利时间窗口；对交易型机构而言，短期建议把握资金面改善收益率下行的机会，同时需要警惕股市和供给对市场的冲击，建议灵活操作。

**经济增速下行压力仍存**

美国经济平稳复苏，欧洲已过最坏时刻，受全球经济延续缓慢复苏、人民币实际汇率升值等因素影响，出口增速可能温和回升。

因为房地产市场调整，制造业去产能，加上财政收入放缓及地方债务管理制约政府支出等不利影响，我们预计2015年中国经济增速将从2014年的7.4%放缓至7%左右；如果政策力度维持现状，预计一季度GDP增速为7.1%，二季度GDP增速将下滑至7%以下。

中央经济工作会议提出今年主要任务之一是努力保持经济稳定增长，并且强调“积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度”，加上去年政府一直关注实体经济“融资成本”的问题，我们认为，在经济面临下行压力时，基建投资将继续成为稳增长的关键动力，货币政策有待进一步宽松。

由于广义货币增速低位运行和产出缺口偏低，加上经济增速下行压力仍存，通胀面临进一步走低的风险；在稳增长政策的推动下，CPI有望在1-2%之间震荡，低位出现在5-7月份的概率较大，最高水平很难超过2.0%。

**政策有必要进一步放松**

在经济放缓、通胀回落的大前提下，货币政策有必要进一步放松。

若基本面难以企稳回升进而带动人民币贬值预期的改善，外汇占款流入情况仍堪忧，难以对基础货币供应形成支撑，往年财政存款“堆积”也在一定程度上抑制了基础货币投放。

前瞻的看，若外汇占款持续流出，SLF、MLF等“定向”工具的使用还将持续，预计准备金率有1-2次的下调空间，存量财政资金的加速投放能够一定程度上缓解基础货币供给压力，且定存利率仍有再次下调的可能性。

同时，公开市场逆回购中标利率再次下调，目前R007中枢有望维持在3.0%-3.5%，如果公开市场中标利率继续下调，7天回购利率有望进一步下行。(完)