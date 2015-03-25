《交易视点》中国利率债收益率短期震荡，但慢牛基础仍在--中信证券

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海3月25日 - 中国中信证券 二季度利率产品投资策略报告认为，短期来看，基本面对债市构成支撑，利率产品上行空间有限，但目前收益率与资金利差较窄，加上地方债巨量供给以及股市持续上涨，可能在短期冲击利率产品，预计收益率短期呈震荡走势，10年国债的区间为3.3-3.5%，10年非国开金融债的区间为3.8-4.2%。
在增长和通胀均面临下行压力的背景下，今年稳增长所需的政策力度较大；在外汇占款增长放缓的形势下，央行有望继续出台降准降息的政策，以保持流动性合理充裕、降低实体融资成本，利率产品慢牛基础仍在，全年来看，10年期国债有望回落至3.1%附近，10年期金融债有望回落至3.5%附近。
考虑基本面下行压力仍存，流动性将合理充裕，建议投资者保持适度久期、较高杠杆。对配臵型机构而言，目前接近震荡区间上限，是配置的有利时间窗口；对交易型机构而言，短期建议把握资金面改善收益率下行的机会，同时需要警惕股市和供给对市场的冲击，建议灵活操作。
**经济增速下行压力仍存**
美国经济平稳复苏，欧洲已过最坏时刻，受全球经济延续缓慢复苏、人民币实际汇率升值等因素影响，出口增速可能温和回升。
因为房地产市场调整，制造业去产能，加上财政收入放缓及地方债务管理制约政府支出等不利影响，我们预计2015年中国经济增速将从2014年的7.4%放缓至7%左右；如果政策力度维持现状，预计一季度GDP增速为7.1%，二季度GDP增速将下滑至7%以下。
中央经济工作会议提出今年主要任务之一是努力保持经济稳定增长，并且强调“积极的财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度”，加上去年政府一直关注实体经济“融资成本”的问题，我们认为，在经济面临下行压力时，基建投资将继续成为稳增长的关键动力，货币政策有待进一步宽松。
由于广义货币增速低位运行和产出缺口偏低，加上经济增速下行压力仍存，通胀面临进一步走低的风险；在稳增长政策的推动下，CPI有望在1-2%之间震荡，低位出现在5-7月份的概率较大，最高水平很难超过2.0%。
**政策有必要进一步放松**
在经济放缓、通胀回落的大前提下，货币政策有必要进一步放松。
若基本面难以企稳回升进而带动人民币贬值预期的改善，外汇占款流入情况仍堪忧，难以对基础货币供应形成支撑，往年财政存款“堆积”也在一定程度上抑制了基础货币投放。
前瞻的看，若外汇占款持续流出，SLF、MLF等“定向”工具的使用还将持续，预计准备金率有1-2次的下调空间，存量财政资金的加速投放能够一定程度上缓解基础货币供给压力，且定存利率仍有再次下调的可能性。
同时，公开市场逆回购中标利率再次下调，目前R007中枢有望维持在3.0%-3.5%，如果公开市场中标利率继续下调，7天回购利率有望进一步下行。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 边竞; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。