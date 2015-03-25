投行观点：摩根士丹利调降多种金属价格预估，受需求低迷等因素影响

路透3月24日 - 摩根士丹利 周二大幅调降对几种基本金属2015年的价格预估，其中包括铜和铝。

摩根士丹利将2015年铝均价预估调降12%至每吨1,818美元，铜均价预估调降16%至5,945美元。

该行还调降镍均价预估23%至14,815美元，调降锌均价预估8%至2,162美元。

摩根士丹利认为，促使其作出上述调整的原因包括需求低迷、美元走强以及能源价格下跌令生产成本回落。

摩根士丹利称，中国铝产量和出口量激升，以及铜库存大增，也促使该行调降这些金属价格的预估。