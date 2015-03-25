投行观点：摩根士丹利调降多种金属价格预估，受需求低迷等因素影响

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
路透3月24日 - 摩根士丹利 周二大幅调降对几种基本金属2015年的价格预估，其中包括铜和铝。
摩根士丹利将2015年铝均价预估调降12%至每吨1,818美元，铜均价预估调降16%至5,945美元。
该行还调降镍均价预估23%至14,815美元，调降锌均价预估8%至2,162美元。
摩根士丹利认为，促使其作出上述调整的原因包括需求低迷、美元走强以及能源价格下跌令生产成本回落。
摩根士丹利称，中国铝产量和出口量激升，以及铜库存大增，也促使该行调降这些金属价格的预估。
该行表示，铜库存自2014年6月以来已经上升140%。
该行亦调降铂金(白金)价格预估11%，至每盎司1,223美元。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元