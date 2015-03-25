港报财经评论：减息救不了经济--信报3月25日

减息救不了经济/ 习广思

联储局上周的议息会议后，美滙指数急跌后仅短暂反弹，近日再展开下跌之旅。长远而言，美滙上升是大趋势，但短期而言美元升得实在过火，加息前景又突然行情转淡，短期很可能是外币反弹的一个小型以至中型周期。欧罗兑美元曾回升至1.1以上，希腊总理齐普拉斯耍完一轮无赖，还是要走到德国“跑山”。另外，中国人行减息为市场带来流动性，但为实体经济降低融资成本方面却成效不大。据《金融时报》日前报道，早前齐普拉斯曾致函德国总理默克尔，威胁希腊「无可能」偿还未来几周内到期的债务；随后默克尔就邀请他到访柏林，改善双方关系。这是1月25日希腊大选后上台的新政府领袖首度到访德国。齐普拉斯周日在一份声明中表示，今次到访柏林，旨在改善与德国的双边关系，但不会在谈判压力下与默克尔会面。

此外，默克尔亦说，齐普拉斯今次到访，是要促进双方了解，表达德国方面的观点，惟不会私下与齐普拉斯就拨款问题谈判。报道又指出，若得不到援助，希腊除了无法偿还债务，亦难以于月底支付公务员退休金和薪金，可能在4月底前出现资金短缺。信件发出后，默克尔在上周四邀请齐普拉斯出访柏林。不妨回顾近期希腊新政府的无赖行为：首先是向德国“翻旧账”，齐普拉斯公开建议成立战争赔偿委员会，向德国追讨二战时据称达1600亿欧罗的借款，其后司法部长则声言将履行2000年宪法法院判决，充公当地德国资产作为赔偿。

希腊国防部长坎梅诺斯更加离谱，声言将会向恐怖分子发放签证，放恐怖分子入欧洲，捣乱柏林。即使是到了穷途末路，也不太可能拿社会公敌来作要胁吧？这在国际社会是贻笑大方，亦反映希腊新政府由内阁到总理都是这一类人。相比之下，德国纵是被耍赖被诋毁，依然大方得体地向希腊领袖作出邀请，到柏林共商解决分歧。日后即使是谈判破裂，德国是有大条道理向欧洲各方及选民交代，已尽了最大努力与流氓希腊周旋，讲政治手段与历练，希腊新政府拍马都追不上德国与欧盟诸国领袖。(B01)

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联储局出口术，考验美元好友/ 苏子

美国联储局副主席费希尔周一晚“出口术”干预美元的强势，他表示，联储局正在检视美元升值及油价下跌带来的影响，同时指出联储局可能在今年底才宣布加息，结果使已有转弱迹象的美元进一步走低，欧罗兑美元亦因此再度迫近1.10心理关口。由于联储局一再强调，加息与否将取决于经济数据的表现，因此，昨晚美国公布的2月份核心CPI数据预料将对美元的走势构成冲击；美汇指数如走弱，上月3日的93.25低位升至本月13日的100.39高位的61.8%调整目标预期初步有支持，随后将考验更关键的50天平均线。

目前市场对美元的乐观情绪已开始有扭转的迹象，最少美元的短线走势已有不少投资者加入看淡的投资者行列，但若然昨晚美汇指数始终未见低收，最后更显着升回97即市阻力关口以上收市，使日线图呈现近似锤头的利好形态，预料周一晚已见失守的20天线，稍后有机会失而复得，带动美元再回复偏强的势头。费希尔“出口术”若然只能令美元出现短暂的调整，即反映美元看好的投资者力量仍然主宰大市，口头干预反而成为趁低吸纳美元的大好时机。

昨天欧洲市欧罗兑美元再度挑战1.10心理关口，暂时最高曾见1.1003水平。由于欧罗占美汇指数成分达57%，倘若欧罗兑美元再次受制1.10心理关口，未能伺机顺利突破收市，预料最近数个交易天美元的调整提早结束的可能性将大增。近日金价升越今年跌幅的23.6%反弹目标后，看好金价短期走势的投资者突然大增，不少更相信金价可挑战今年跌幅的38.2%及50%反弹目标，目前两者分别处于1,205.6及1,225美元。短线而言，金价的调整若一直守稳在20天线，挑战上述反弹目标的机会不容抹煞。(B08)