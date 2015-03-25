港报财经评论：福新中广核，明天会更好--经济日报3月25日

A股连日冲刺，昨天表现反覆，港股看淡的投资者乘势发难，国指回吐1.4%至12,005；恒指挫0.4%至24,399，大市成交额897亿港元。沪、深两市交投逾一万四千亿人民币，又创纪录，但上证只慢升了3点至3,691，且昨日有升有跌，开始反覆。十字星体现，往往启示好淡开始争持，未必即市急回，但升势或放缓，宜自降亢奋心情。 绩后检阅个股，两只清洁能源股--华电福新 及中广核电力 建议伺机可收集。华电福新 截至2014年底，收入录得138.95亿人民币，按年增加4.9%；纯利则增长27.2%至18.67亿人民币，纯利增速高于收入，主要原因是较低的燃煤成本及高于预期的营业效率。集团经营的发电业务，包括煤电、水电、太阳能、风电及核电，近年已积极将产能由煤电转移至风电及核电上，有利平衡风险。去年度以经营溢利划分，水电、风电及其他新能源业务的占比为63%，煤电只有37%。 看好集团中期的清洁能源拓展路向，主要有两方面：一来，集团去年风电新装机1.4GW，风电装机总量首次超过燃煤装机量，今年集团目标是再新增1.5至2GW风电，在建的已近1.7GW，所以相信达标不困难。据申银万国估计，其风电2015年或占40%以上的权益装机容量，而煤炭在2014到2016年间权益装机占比将从32%下降至24%左右。二来，向核电业务的拓展，近周，集团又公布向控股公司收购三门核电的10%股权，三门核电所持有的核电项目是国家重点项目之一，相信收购将加速其核电业务发展及加强清洁能源的业务。申银万国估其核电装机占权益装机比率预计将在两年内从3%左右上升至8%左右。去年度，旗下福建福清核电项目一期只入帐了一个月，金额约3,700万元，今年度将全年度入帐，至少3亿元的新收入，故综合各券商预测，该股的2015年度每股盈利将有可观增长，料涨39%至0.32元。计划而言，福建福清核电项目二期会在今年8月投产，三期及四期则分别在2016及2017年营运，自核电的盈利增长预测性还是很高。(B07)