港报财经评论：福新中广核，明天会更好--经济日报3月25日

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
福新中广核，明天会更好/ 林瑞芬
A股连日冲刺，昨天表现反覆，港股看淡的投资者乘势发难，国指回吐1.4%至12,005；恒指挫0.4%至24,399，大市成交额897亿港元。沪、深两市交投逾一万四千亿人民币，又创纪录，但上证只慢升了3点至3,691，且昨日有升有跌，开始反覆。十字星体现，往往启示好淡开始争持，未必即市急回，但升势或放缓，宜自降亢奋心情。 绩后检阅个股，两只清洁能源股--华电福新 及中广核电力 建议伺机可收集。华电福新 截至2014年底，收入录得138.95亿人民币，按年增加4.9%；纯利则增长27.2%至18.67亿人民币，纯利增速高于收入，主要原因是较低的燃煤成本及高于预期的营业效率。集团经营的发电业务，包括煤电、水电、太阳能、风电及核电，近年已积极将产能由煤电转移至风电及核电上，有利平衡风险。去年度以经营溢利划分，水电、风电及其他新能源业务的占比为63%，煤电只有37%。 看好集团中期的清洁能源拓展路向，主要有两方面：一来，集团去年风电新装机1.4GW，风电装机总量首次超过燃煤装机量，今年集团目标是再新增1.5至2GW风电，在建的已近1.7GW，所以相信达标不困难。据申银万国估计，其风电2015年或占40%以上的权益装机容量，而煤炭在2014到2016年间权益装机占比将从32%下降至24%左右。二来，向核电业务的拓展，近周，集团又公布向控股公司收购三门核电的10%股权，三门核电所持有的核电项目是国家重点项目之一，相信收购将加速其核电业务发展及加强清洁能源的业务。申银万国估其核电装机占权益装机比率预计将在两年内从3%左右上升至8%左右。去年度，旗下福建福清核电项目一期只入帐了一个月，金额约3,700万元，今年度将全年度入帐，至少3亿元的新收入，故综合各券商预测，该股的2015年度每股盈利将有可观增长，料涨39%至0.32元。计划而言，福建福清核电项目二期会在今年8月投产，三期及四期则分别在2016及2017年营运，自核电的盈利增长预测性还是很高。(B07)
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低潮已过，海螺看升 /余少文
中国内地股市十连升，小心随时回气，加上港股下周期指结算，观望味浓。而安徽海螺 去年业绩差于预期，惟在政策扶持以及布局国际下，低潮应已过去。A股九连升后，昨日出现反覆走势，中段下跌午后回稳，最后十连升收场，但上证综合指数仍受制3,700点，沪深两市成交额合计超过1.4万亿人民币。至于国企指数跌172点或1.4%，收报12,005点，成交额179亿人民币，只有37%主板H股逆市上升；而红筹指数升4点或1%，收报4,489点，成交额68亿人民币。 虽然A股十连升，但昨日多个A股指数的走势以“十字星”为主，十字星反映好淡争持，在高位出现十字星兼且大成交量，短期沽压较大，投资者要小心A股或出现短期调整，届时国指也难独善其身。尤其国指下周期指结算，以及未来一个星期是中资股披露业绩的高峰期，过去所见，大户多趋观望。若然A股调整，国指也会跟随，故投资者要严守止赚蚀位，即使“勇”字挂在心口，也要见好即收。而影响A股走势因素之一是经济表现，汇丰编制的汇丰中国3月制造业PMI初值只有49.2%，结束2月反弹走势，也是11个月最低；更甚是新定单分项指数49.3%，是2014年4月以来最低，都反映3月制造业仍然不景气，跟2月反弹而憧憬3月继续好转的看法有出入，不排除3月经济数据同样不济。若然如是，则人民银行或会在3月底至4月初再一次减息或降准，倾向降准。 至于中国内地去年经济差，当然影响上市公司业绩，如海螺按国际财务报告准则，去年收入升不足10%至607.6亿人民币，盈利则升17%至109.8亿人民币，每股盈利2.07人民币，可惜较市场预期为低；而每股NAV为12.5人民币，每股末期息0.65人民币，以昨日收市价27.65港元计算，PE10.6倍，市帐率1.8倍，息率3厘。如以中国会计制度计算，去年盈利为109.9亿人民币，再拆细季度来看，去年第四季盈利只赚28亿人民币，虽高于第三季20%，但较上年同期跌29%，是去年业绩差于预期的原因之一。(B06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。