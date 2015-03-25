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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 09:34 BJT

港报财经评论：福新中广核，明天会更好--经济日报3月25日

福新中广核，明天会更好/ 林瑞芬

A股连日冲刺，昨天表现反覆，港股看淡的投资者乘势发难，国指回吐1.4%至12,005；恒指挫0.4%至24,399，大市成交额897亿港元。沪、深两市交投逾一万四千亿人民币，又创纪录，但上证只慢升了3点至3,691，且昨日有升有跌，开始反覆。十字星体现，往往启示好淡开始争持，未必即市急回，但升势或放缓，宜自降亢奋心情。 　　绩后检阅个股，两只清洁能源股--华电福新 及中广核电力 建议伺机可收集。华电福新 截至2014年底，收入录得138.95亿人民币，按年增加4.9%；纯利则增长27.2%至18.67亿人民币，纯利增速高于收入，主要原因是较低的燃煤成本及高于预期的营业效率。集团经营的发电业务，包括煤电、水电、太阳能、风电及核电，近年已积极将产能由煤电转移至风电及核电上，有利平衡风险。去年度以经营溢利划分，水电、风电及其他新能源业务的占比为63%，煤电只有37%。 　　看好集团中期的清洁能源拓展路向，主要有两方面：一来，集团去年风电新装机1.4GW，风电装机总量首次超过燃煤装机量，今年集团目标是再新增1.5至2GW风电，在建的已近1.7GW，所以相信达标不困难。据申银万国估计，其风电2015年或占40%以上的权益装机容量，而煤炭在2014到2016年间权益装机占比将从32%下降至24%左右。二来，向核电业务的拓展，近周，集团又公布向控股公司收购三门核电的10%股权，三门核电所持有的核电项目是国家重点项目之一，相信收购将加速其核电业务发展及加强清洁能源的业务。申银万国估其核电装机占权益装机比率预计将在两年内从3%左右上升至8%左右。去年度，旗下福建福清核电项目一期只入帐了一个月，金额约3,700万元，今年度将全年度入帐，至少3亿元的新收入，故综合各券商预测，该股的2015年度每股盈利将有可观增长，料涨39%至0.32元。计划而言，福建福清核电项目二期会在今年8月投产，三期及四期则分别在2016及2017年营运，自核电的盈利增长预测性还是很高。(B07)

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低潮已过，海螺看升 /余少文

中国内地股市十连升，小心随时回气，加上港股下周期指结算，观望味浓。而安徽海螺 去年业绩差于预期，惟在政策扶持以及布局国际下，低潮应已过去。A股九连升后，昨日出现反覆走势，中段下跌午后回稳，最后十连升收场，但上证综合指数仍受制3,700点，沪深两市成交额合计超过1.4万亿人民币。至于国企指数跌172点或1.4%，收报12,005点，成交额179亿人民币，只有37%主板H股逆市上升；而红筹指数升4点或1%，收报4,489点，成交额68亿人民币。 　　虽然A股十连升，但昨日多个A股指数的走势以“十字星”为主，十字星反映好淡争持，在高位出现十字星兼且大成交量，短期沽压较大，投资者要小心A股或出现短期调整，届时国指也难独善其身。尤其国指下周期指结算，以及未来一个星期是中资股披露业绩的高峰期，过去所见，大户多趋观望。若然A股调整，国指也会跟随，故投资者要严守止赚蚀位，即使“勇”字挂在心口，也要见好即收。而影响A股走势因素之一是经济表现，汇丰编制的汇丰中国3月制造业PMI初值只有49.2%，结束2月反弹走势，也是11个月最低；更甚是新定单分项指数49.3%，是2014年4月以来最低，都反映3月制造业仍然不景气，跟2月反弹而憧憬3月继续好转的看法有出入，不排除3月经济数据同样不济。若然如是，则人民银行或会在3月底至4月初再一次减息或降准，倾向降准。 　　至于中国内地去年经济差，当然影响上市公司业绩，如海螺按国际财务报告准则，去年收入升不足10%至607.6亿人民币，盈利则升17%至109.8亿人民币，每股盈利2.07人民币，可惜较市场预期为低；而每股NAV为12.5人民币，每股末期息0.65人民币，以昨日收市价27.65港元计算，PE10.6倍，市帐率1.8倍，息率3厘。如以中国会计制度计算，去年盈利为109.9亿人民币，再拆细季度来看，去年第四季盈利只赚28亿人民币，虽高于第三季20%，但较上年同期跌29%，是去年业绩差于预期的原因之一。(B06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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