港报社评：新加坡在夹缝中生存，李光耀以小事大奏功--明报3月25日

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
新加坡模式是结合了李光耀个人、独特地缘政治、二次大战后国际风云际会与星洲人民辛勤努力的成果，其他国家地区难以复制。不过，相比与李光耀寻求新加坡安全而以小事大的智慧，性质上有契合之处，值得港人咀嚼和参考。
小国在大国的阴影或夹缝中求生存，都必须发挥以小事大智慧，让大国接受小国的存在，并给予发展空间，其间过程或许涉及因缘际会。不过，首要是小国知道自己的局限，不去挑衅大国，勿让大国感到不舒服，则大国与小国共存的情况才会出现。
香港并非独立国家，是中国辖下的特别行政区。不过，香港经济、社会与司法制度与内地不同，而大陆的体积远大于香港，力量对比悬殊；对香港而言，实际上存在以小事大，即是处理好与内地相处和互动的问题。若以适应性政治解构香港与内地的关系，香港的核心价值是＂一国两制＂，因为若两制不保，变成一国一制，则香港的独特之处就会消失。
李光耀关心香港事务，回归前后多次就香港事务发表看法，他在10多年前回忆说，香港特首董建华在治理香港时，须与中国领导人相互配合，兼收并蓄，唯有在与中国大陆和平相处，共存共荣的原则下，才能保全香港的利益，继续维持香港的发展。15年前，李光耀接受中文大学颁授荣誉法学博士学位时发表演讲，说香港民主化，要视乎港人是否愿意按中国宪法和《基本法》办事。这些论述，实际涉及香港如何处理与北京中央的关系，是贯串李光耀以大事小行事准则的建言，用以检视香港现况，显示他对香港事务的识见与洞察力，值得港人思考。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。