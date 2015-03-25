港报社评：新加坡在夹缝中生存，李光耀以小事大奏功--明报3月25日

新加坡模式是结合了李光耀个人、独特地缘政治、二次大战后国际风云际会与星洲人民辛勤努力的成果，其他国家地区难以复制。不过，相比与李光耀寻求新加坡安全而以小事大的智慧，性质上有契合之处，值得港人咀嚼和参考。

小国在大国的阴影或夹缝中求生存，都必须发挥以小事大智慧，让大国接受小国的存在，并给予发展空间，其间过程或许涉及因缘际会。不过，首要是小国知道自己的局限，不去挑衅大国，勿让大国感到不舒服，则大国与小国共存的情况才会出现。

香港并非独立国家，是中国辖下的特别行政区。不过，香港经济、社会与司法制度与内地不同，而大陆的体积远大于香港，力量对比悬殊；对香港而言，实际上存在以小事大，即是处理好与内地相处和互动的问题。若以适应性政治解构香港与内地的关系，香港的核心价值是＂一国两制＂，因为若两制不保，变成一国一制，则香港的独特之处就会消失。

李光耀关心香港事务，回归前后多次就香港事务发表看法，他在10多年前回忆说，香港特首董建华在治理香港时，须与中国领导人相互配合，兼收并蓄，唯有在与中国大陆和平相处，共存共荣的原则下，才能保全香港的利益，继续维持香港的发展。15年前，李光耀接受中文大学颁授荣誉法学博士学位时发表演讲，说香港民主化，要视乎港人是否愿意按中国宪法和《基本法》办事。这些论述，实际涉及香港如何处理与北京中央的关系，是贯串李光耀以大事小行事准则的建言，用以检视香港现况，显示他对香港事务的识见与洞察力，值得港人思考。(A04)