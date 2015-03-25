港报社评：进修贷款有力不还，应盖＂黑猪印＂--星岛日报3月25日

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
政府为鼓励市民持续进修而推行的免入息审查贷款计画，成为热门欠债不还项目，申诉专员报告指有欠款人明明有能力都不还款。当局必须堵塞漏洞，避免计画被滥用作公帑提款机。
过去几年，家庭学资处拖欠还款总数恒常约1.7亿元，扩展计画占逾半，如果不计金额计人头，更高达65%，而拖欠1年以上者更占70%。至于拖欠10万元以上的个案中，扩展计画占了40%。
扩展计画贷款对象是进修人士，他们中很多都已有工作，不还债＂非不能也，实不为也＂。
过往曾经有课程主办机构串同学员安排＂假上课＂，取得贷款后分赃赖债，被廉政公署告上法庭，有关部门因而加紧了审批门槛。由于扩展计画原意不止是方便高学历人士持续进修，而是包括协助基层市民增值转型以切合社会需求，因此涵盖的课程机构和类别非常广泛，由美容、发型设计到婚礼筹划，不一而足，而有贷款人竟然是在同一时间申读4个课程，实在匪夷所思，当局更须严加审批以减轻计画被滥用敛财的风险。
申诉专员报告批评家庭学资处追债不力。由于赖债代价轻微，而当局追债又欠积极，更加让人觉得有漏洞可钻。实际上，要当局费更多人力物力去追债，本身就是极不理想的情况，原因是有关行政和诉讼开支都是额外成本，如果把这些风险成本透过调高利率转嫁到其他贷款人身上，对规规矩矩的还款者不公平，当局必须从预防层面着手，加强赖债者的成本代价，以收阻吓力。
现时扩展计画每人一生累积申请上限是32万余元，可以分15年按月摊还，因此每月还款不足1,000元，并非沉重负担，如果有困难，还可以酌情延迟还款，因此，申诉专员建议把拖欠久、金额大的严重个案资料提交信贷机构的资料库，令这些人日后申请信用卡和楼按时，因还款记录不佳，而要付较高的借贷息率，是完全合理的做法。
虽然私隐专员公署曾经对这种做法有所保留，当局不应该为此＂斩脚趾避沙虫＂，而应改善信贷机构私隐保障，向借贷人事先说明赖债代价，以保计画公平，公帑用得合理。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。