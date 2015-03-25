港报社评：进修贷款有力不还，应盖＂黑猪印＂--星岛日报3月25日

政府为鼓励市民持续进修而推行的免入息审查贷款计画，成为热门欠债不还项目，申诉专员报告指有欠款人明明有能力都不还款。当局必须堵塞漏洞，避免计画被滥用作公帑提款机。

过去几年，家庭学资处拖欠还款总数恒常约1.7亿元，扩展计画占逾半，如果不计金额计人头，更高达65%，而拖欠1年以上者更占70%。至于拖欠10万元以上的个案中，扩展计画占了40%。

扩展计画贷款对象是进修人士，他们中很多都已有工作，不还债＂非不能也，实不为也＂。

过往曾经有课程主办机构串同学员安排＂假上课＂，取得贷款后分赃赖债，被廉政公署告上法庭，有关部门因而加紧了审批门槛。由于扩展计画原意不止是方便高学历人士持续进修，而是包括协助基层市民增值转型以切合社会需求，因此涵盖的课程机构和类别非常广泛，由美容、发型设计到婚礼筹划，不一而足，而有贷款人竟然是在同一时间申读4个课程，实在匪夷所思，当局更须严加审批以减轻计画被滥用敛财的风险。

申诉专员报告批评家庭学资处追债不力。由于赖债代价轻微，而当局追债又欠积极，更加让人觉得有漏洞可钻。实际上，要当局费更多人力物力去追债，本身就是极不理想的情况，原因是有关行政和诉讼开支都是额外成本，如果把这些风险成本透过调高利率转嫁到其他贷款人身上，对规规矩矩的还款者不公平，当局必须从预防层面着手，加强赖债者的成本代价，以收阻吓力。

现时扩展计画每人一生累积申请上限是32万余元，可以分15年按月摊还，因此每月还款不足1,000元，并非沉重负担，如果有困难，还可以酌情延迟还款，因此，申诉专员建议把拖欠久、金额大的严重个案资料提交信贷机构的资料库，令这些人日后申请信用卡和楼按时，因还款记录不佳，而要付较高的借贷息率，是完全合理的做法。

虽然私隐专员公署曾经对这种做法有所保留，当局不应该为此＂斩脚趾避沙虫＂，而应改善信贷机构私隐保障，向借贷人事先说明赖债代价，以保计画公平，公帑用得合理。(A06)