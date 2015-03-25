中澳贸易：澳洲考虑仿效欧美作法，向中国光伏面板征收反倾销税

路透悉尼3月25日 - 澳洲将在未来几周内决定是否仿效美国和欧洲的做法，对从中国进口的光伏(太阳能)面板征收反倾销税。之前，澳洲唯一的光伏面板制造商指控中国竞争对手，为抢夺客户而以低于成本价出售产品。

在对从中国进口的光伏面板进行了11个月的调查后，澳洲政府反倾销委员会(Australian Anti-Dumping Commission)向路透表示，将在4月7日公布初步裁决，并在5月19日就是否征收反倾销税作出最终裁决。

据澳洲唯一的光伏面板制造商Tindo Solar称，进口自中国的光伏面板占澳洲面板市场的80%份额，澳洲光伏产业每年给中国制造商带来的价值约为5亿澳元(合3.93亿美元)。

美国、欧洲和加拿大最近几年已向进口自中国的光伏面板征收反倾销税，虽然赢得了本国制造商的支持，但也激怒了中国、国内主要零售商和安装商。这些零售商和安装商依赖大量廉价产品来维持盈利。

虽然根据世界贸易组织(WTO)的规定，以低于成本价在海外出售商品，以便从当地供应商那里抢夺业务，即“倾销”是合法的，但若能证明相关产业因“倾销”受到损害，则进口国政府可以征收反倾销税。

总部位于阿德莱德的Tindo Solar指控中国光伏面板制造商导致其被迫通过降价来应对竞争。该公司希望反倾销委员会根据这一指控确定反倾销税税率。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)