中澳贸易：澳洲考虑仿效欧美作法，向中国光伏面板征收反倾销税

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透悉尼3月25日 - 澳洲将在未来几周内决定是否仿效美国和欧洲的做法，对从中国进口的光伏(太阳能)面板征收反倾销税。之前，澳洲唯一的光伏面板制造商指控中国竞争对手，为抢夺客户而以低于成本价出售产品。
在对从中国进口的光伏面板进行了11个月的调查后，澳洲政府反倾销委员会(Australian Anti-Dumping Commission)向路透表示，将在4月7日公布初步裁决，并在5月19日就是否征收反倾销税作出最终裁决。
据澳洲唯一的光伏面板制造商Tindo Solar称，进口自中国的光伏面板占澳洲面板市场的80%份额，澳洲光伏产业每年给中国制造商带来的价值约为5亿澳元(合3.93亿美元)。
美国、欧洲和加拿大最近几年已向进口自中国的光伏面板征收反倾销税，虽然赢得了本国制造商的支持，但也激怒了中国、国内主要零售商和安装商。这些零售商和安装商依赖大量廉价产品来维持盈利。
虽然根据世界贸易组织(WTO)的规定，以低于成本价在海外出售商品，以便从当地供应商那里抢夺业务，即“倾销”是合法的，但若能证明相关产业因“倾销”受到损害，则进口国政府可以征收反倾销税。
总部位于阿德莱德的Tindo Solar指控中国光伏面板制造商导致其被迫通过降价来应对竞争。该公司希望反倾销委员会根据这一指控确定反倾销税税率。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。