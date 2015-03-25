中国债市动态：市场情绪仍偏空现券收益率略涨，国债招标中规中矩

香港已公布经济指标--2017/1/23
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海3月25日 - 中国银行间债市周三现券仍显偏弱，收益率盘初小涨后窄幅震荡。昨日逆回购利率调降和PMI疲弱两个利好消息影响昙花一现，尽管今日主要回购利率继续下滑，但市场情绪仍偏空，上午招标的三年国债发行情况也仅是中规中矩。
交易员表示，资金价格已在央行引导下稳步下行，早盘供给也较为宽松，但债市并未明显受益于资金面；此外，股市火爆导致资产配置调整以及债市供给压力加大的担忧之下，作为主要买方的配置盘仍在观望，现券收益率短期或还有上行空间。
“整体(收益率)偏涨，10年国开债开盘成交在3.94%，后来收益率又(从高点)略下了一点点，”华南一银行交易员表示。
他认为，利率债供需是近期左右现券交投的主要因素。供给方面，近期新债招标较为密集，后期还有自发自还的地方政府债券高压降至；需求方面，交易户做多动力不强，有一些正在逐步降杠杆退出，而配置户还在观望收益率情况，出手谨慎。偏空情绪下，利率债仍未迎来合适的买点。
中国财政部今日上午招标发行的200亿元人民币三年期固息国债中标利率为3.22%，符合市场预测均值，投标倍数2.50倍，边际中标利率为3.28%。
中国银行间市场周三资金充裕，大型银行出资活跃，主要回购利率续降。需求方面，可跨季末的七天及14天品种需求略增，但整体平衡无碍。至于今日的例行缴准调整，几乎未对市场产生明显影响。
华南另一银行交易员认为，利率债短端需求优于长端，目前金融债收益率曲线(国开债)还存在期限倒挂，这不会是常态，“未来如果经济不好，再度宽松，可能是长短都下，短的幅度大于长的；如果有企稳迹象，长端上行幅度预计也会高于短端。”
剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 为3.95%/3.9350%，上日尾盘为3.95%/3.92%。
早盘国债期货波幅较上日收敛，五年国债期货主力合约TF1506 收报97.945元，较上日结算价上涨0.015元，或0.02%；10年期国债期货主力9月合约 早盘收报96.885元，较上日结算价跌0.03%。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 边竞/张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元
* 2016年中国财政收入增速降至4.5%，支出同比增6.4% * 去年财政赤字为28,289亿元，高于年初目标的2.18万亿--测算 * 政策性减收、经济下行滞后影响等导致收入增速放缓--财政部 (新增更多数据细节和评论) 路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增 速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定 2.18万亿元的目标。 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4 .7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。 “2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这 主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企 收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。