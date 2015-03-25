中国债市动态：市场情绪仍偏空现券收益率略涨，国债招标中规中矩

路透上海3月25日 - 中国银行间债市周三现券仍显偏弱，收益率盘初小涨后窄幅震荡。昨日逆回购利率调降和PMI疲弱两个利好消息影响昙花一现，尽管今日主要回购利率继续下滑，但市场情绪仍偏空，上午招标的三年国债发行情况也仅是中规中矩。

交易员表示，资金价格已在央行引导下稳步下行，早盘供给也较为宽松，但债市并未明显受益于资金面；此外，股市火爆导致资产配置调整以及债市供给压力加大的担忧之下，作为主要买方的配置盘仍在观望，现券收益率短期或还有上行空间。

“整体(收益率)偏涨，10年国开债开盘成交在3.94%，后来收益率又(从高点)略下了一点点，”华南一银行交易员表示。

他认为，利率债供需是近期左右现券交投的主要因素。供给方面，近期新债招标较为密集，后期还有自发自还的地方政府债券高压降至；需求方面，交易户做多动力不强，有一些正在逐步降杠杆退出，而配置户还在观望收益率情况，出手谨慎。偏空情绪下，利率债仍未迎来合适的买点。

中国财政部今日上午招标发行的200亿元人民币三年期固息国债中标利率为3.22%，符合市场预测均值，投标倍数2.50倍，边际中标利率为3.28%。

中国银行间市场周三资金充裕，大型银行出资活跃，主要回购利率续降。需求方面，可跨季末的七天及14天品种需求略增，但整体平衡无碍。至于今日的例行缴准调整，几乎未对市场产生明显影响。

华南另一银行交易员认为，利率债短端需求优于长端，目前金融债收益率曲线(国开债)还存在期限倒挂，这不会是常态，“未来如果经济不好，再度宽松，可能是长短都下，短的幅度大于长的；如果有企稳迹象，长端上行幅度预计也会高于短端。”

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新报价收益率 为3.95%/3.9350%，上日尾盘为3.95%/3.92%。